El Centre de Salut Pública (CSP) d’Alzira va entregar ahir un premi a l’IES 9 d’Octubre de Carlet per haver quedat finalista amb accèssit en el concurs europeu Classes Sense Fum, organitzat en el marc de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac. El curtmetratge premiat, amb el lema «Fumar mata» ha estat realitzat per l’alumnat de 1r de l’ESO.

Els pobles de la Ribera van commemorar aquesta jornada amb activitats i tallers preventius. L’alumnat del CEIP Balmes i del Col·legi Sant Francesc de Guadassuar ha participat en un concurs de cartells.

Pel que fa a Sueca, l’ajuntament han volgut adherir-se a la campanya ‘El natural és no fumar’ amb la qual es pretén treballar la prevenció del tabaquisme des d’una òptica positiva i enfocada, principalment, al públic jove per a intentar evitar la seua captació com a nous consumidors.

L’Ajuntament de Cullera ha advertit de la perillositat del tabaquisme en joves i adolescents. Amb el lema ‘Encén la vida, trenca amb el tabac’, ha treballat amb l’alumnat d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. També ha destacat els intents de la indústria per intentar instaurar altres formes de consum entre joves i adolescents com el vapeig, les pipes d’aigua, catximbes, etc.