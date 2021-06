Sollana pide la vacunación de 50 vecinos de más de 60 años que no han sido citados

Tras trasladar a Salud Pública las numerosas quejas de vecinos que no habían sido vacunados en tiempo y forma, consiguieron que enviaran viales al Centro de Salud de Sollana para vacunar a los mayores de 60 que aún no habían recibido la primera dosis, pero no los suficientes. Hay aún cerca de 50 vecinos de este cohorte de edad esperando su vacuna.