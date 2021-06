Las féminas del Alzira se aferran a las primeras plazas de la Liga Valenta

La Liga Autónomica Valenta tiene de nuevo al Alzira femenino luchando por el ascenso. El conjunto de Sergio Mesa se apuntó la tercera victoria consecutiva y aprovechando el pinchazo del Onda (que tiene un partido por jugar) se ha metido en la tercera posición a dos puntos del Inprosports y a seis del Elche B. Las blaugranas, que esta semana afrontaran dos partidos, se impusieron por 2-0 al colista Rafelbunyol con goles de Nayare Ivars (44’) y Ainhoa Plaza (65’), que acumula ocho goles desde su llegada, cinco de ellos en las últimas cuatro jornadas.

El líder de 1.ª, el Càrcer, no falló y sigue en lo más alto con seis puntos de ventaja sobre el Discóbolo B cuando solo restan nueve por disputarse. Las pupilas de Jaime Juan Bataller no dejaron en ningún momento que las opciones del Mislata C pasasen por sumar puntos en el partido; el conjunto de La Vall resolvió por 1-4. Un doblete de Gabriela en el primer periodo asentó las bases del triunfo. Tras el paso por vestuarios Paula González y Marta Lleó refrendaron el triunfo frente a un rival que marcó un gol intrascendente. El Castellonense volvió a ganar en una lucha por la permanencia que ahora, de forma matemática, ya tiene asegurada. Con puño de hierro están dominando las albinegras esta fase y prueba de ello es que solo conoce la victoria en los tres partidos disputados. La última por 1-0 frente al Camporrobles. A pesar del resultado corto la posesión del balón fue de las ribereñas que fallaron en exceso un buen número de ocasiones, aunque su acierto atrás frente a un rival en bloque bajo no hizo que peligrara el triunfo tras el gol de Nora Vidal cumplida la hora de partido.

En 2.ª el Almussafes, al que le han lastrado las lesiones y se le han esfumado las opciones del ascenso de forma directa, venció 3-1 al Albaidense, dejando a las claras que pese a todo no baja el listón competitivo. Isi Madella, María Dib y Aratnxa García, con un gran gol de falta, levantaron el tanto inicial del equipo visitante. El Càrcer B cayó con honores por 0-2 contra el E1 Valencia, líder de la competición. Las de Paula González fueron valientes y jugaron mucho tiempo en campo rival aunque la veteranía del rival fue clave. Por su parte, el Alginet de Miguel Aguado se apuntó el primer triunfo de la Liga Plata. Golearon 6-0 al Paiporta que todavía no sabe lo que es puntuar. Patri Molina hizo el primero en el minuto 21 y tras el paso por vestuarios la propia Molina se apuntó dos más, además de otros firmados por María Gallart, la capitana Iris Verdeguer y Marina Bataller en el último suspiro.