Los pescadores de Cullera auguran el fin de su flota si la UE limita las salidas al mar

La nueva normativa europea en materia de pesca, que reduce otro 7,5 % los días de actividad de la flota de arrastre, puede marcar el punto y final para muchas embarcaciones en la costa del Mediterráneo.

El presidente de la Cofradía de Pescadores de Cullera y, a su vez, de la Federación Provincial de Cofradías de València, Vicente Pérez, no ha dudado en calificar de «trágica» la situación que el acuerdo de la UE para el Mediterráneo genera en el sector. «En caso de aplicarse esta normativa la desaparición de la flota pesquera de un puerto como el de Cullera es algo más que probable. No nos podemos permitir que de ahora al 2025 se vayan recortando los días de poder faenar para acabar con tan solo 120 días. Con esa cantidad de días laborables una embarcación no puede mantenerse, con lo cual la desaparición del sector es algo que está muy presente», augura Pérez.

La flota pesquera de arrastre de todo el Mediterráneo amarrará sus embarcaciones como protesta hoy. Seiscientos marineros y patrones de 180 embarcaciones de todas las cofradías se suman a una parada que afectará a todo el Mediterráneo español.

La Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana, formada por las federaciones de Castellón, València y Alicante, se suma a la parada del sector de arrastre que tendrá lugar en toda España y Francia. La comisión ha organizado para este viernes varios actos para protestar contra el Plan de Demersales de la Unión Europea al entender que, si se aplica, «arruinará» al sector, pondrá en entredicho la viabilidad de las cofradías de la Comunitat Valenciana y pondrá en peligro miles de puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente de esta modalidad milenaria. Las protestas del sector tendrán lugar en los puertos pesqueros de Cullera, Castellón y Villajoyosa, donde se llevarán a cabo varias concentraciones y se hará lectura de un manifiesto conjunto.

Concentración en el puerto

En los puertos de Castellón y Cullera las concentraciones se iniciarán a las 11 de la mañana mientras que en Villajoyosa será a las 10. Marineros, patrones y trabajadores de cada una de las cofradías de las tres provincias acudirán a los respectivos puertos de referenciapara reclamar un marco normativo que no represente la sentencia a un arte artesanal que da sustento a muchas familias. Poco después los presidentes de cada federación provincial leerán un manifiesto en el que, entre otras cosas, reclamarán un nuevo plan de gestión viable para la pesca de arrastre que no ponga en peligro el sector, las cofradías de pescadores y un sistema de pesca milenario que se ha sabido autorregular a lo largo de los siglos.

El arte del arrastre es un motor vital de la economía de la costa Mediterránea española. Las embarcaciones necesitan un mínimo de 190 días de actividad anual para obtener un mínimo rendimiento. Ahora, con la aplicación de este Plan de Demersales impuesto por la Unión Europea, únicamente se podrá pescar entre 160 y 170 días, en el mejor de los casos, pero una parte de la flota no llegará a los 150 días, un cómputo totalmente inviable, entre el 2021 y el 2022. Esta reducción irá en aumento progresivamente y «de forma calamitosa», advierte, hasta 2025.

El consistorio reclama un plan de viabilidad

El Ayuntamiento de Cullera aprobaba la semana pasada, con el voto unánime de todos los grupos políticos, una moción de apoyo al sector pesquero por la que la corporación reclamaba un plan de viabilidad para la pesca en el Mediterráneo así como la reforma del reglamento europeo sobre gestión de la pesca en el Mediterráneo Occidental. La corporación, consciente de la importància del sector pesquero, también pide la reforma de la orden ministerial que regula la asignación de las jornadas de pesca, la territorialización de la gestión o ayudas de transición hacia la sostenibilidad. «La pesca está agonizando y el sector considera que la nueva normativa europea lo único que puede hacer es dar una puñalada a un sector que es primordial para la sociedad».