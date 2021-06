«Las redes sociales son un chollo para la extrema derecha»

El periodista de Antella Carles X. Senso Vila analiza en el libro «Fascismo mainstream. Periodismo, conspiraciones, algoritmos y bots al servicio de la extrema derecha» cómo la crisis del periodismo y de la verdad, el desarraigo social que crea equidistancia, falta de empatía, la deshumanización y la avaricia capitalista ponen en peligro la democracia en múltiples países.

Un mundo nuevo se abrió con Internet y las redes sociales y parece que nadie puede gobernarlo.

Google, Facebook o Twitter, por citar algunos ejemplos, no han avanzado lo suficiente en la creación de herramientas para mejorar la transparencia y la fiabilidad, lo que pone en peligro la salud de la verdad. La verdad como objeto, como credibilidad de la investigación, como respeto de la intelectualidad. No todo es opinable. La verdad existe. Pero las plataformas tecnológicas han permitido que se distribuya una desinformación salvaje que pone en duda la certeza más esencial. Y de eso se aprovechan siempre los mensajes de odio y las opciones políticas que viven del enfrentamiento. En el ecuador de 2020 tomó forma una campaña denominada #StopHate4Profit que provocó miles de millones de pérdidas a Facebook, plataforma acusada de no combatir los mensajes de odio con la suficiente vehemencia.

¿Quiénes están más desprotegidos? ¿Las personas más mayores o los jóvenes que viven pegados al teléfono móvil?

Internet y las redes sociales ofrecen un nuevo espacio de confrontación de ideas que no ha sido suficientemente estudiado, con drásticas consecuencias sociales y con ciudadanos que confunden los límites de la libertad de expresión o no conciben el peligro de la desinformación. Afecta a todos los grupos de edad porque todos estamos desnudos en Internet. La digitalización se ha convertido en un elemento clave para conocer la identidad de las nuevas generaciones. Se habla de una socialización dualizada, con una construcción de prácticamente dos personas en una: una física tradicional y otra digital, en la que los asideros educativos son inexistentes en personas que acceden a Internet de forma prematura. Construyen el 50 % de su ser sin referentes o con modelos de vago peso intelectual. En un mundo digital salvaje, atroz, caótico. La analfabetización digital conduce a la analfabetización mediática y, con ello, a la incapacidad para diferenciar entre falso y real, verídico y manipulado.

Y la extrema derecha se beneficia de la situación.

La estrategia del fascismo mainstream es el caos. Primero la destrucción de cualquier cimiento de sociedad conocido para su posterior reconstrucción bajo las nuevas directrices culturales que reescriben la narrativa a través de la mentira y acechan los estamentos del Estado, con la persecución de la prensa libre y la justicia imparcial. No dudan en echar mano del autoritarismo. Para ello se apela a un electorado ya conocido que puebla un mundo en transformación constante y desvencijada. Trump se dirigió a los trabajadores blancos de Florida, Ohio, Michigan y Pensilvania, deseosos de ser redefinidos bajo una nueva identidad, un nuevo modelo de ciudadano. Vox sabe de la importancia de las redes sociales y tiene mucho dinero que destina a comprar perfiles falsos que difunden sus mensajes. Así parece que son hegemónicos en Internet. Método MOB: Mentiras, Odio y Bots. Las redes sociales son un chollo para la extrema derecha y la extrema derecha para las redes sociales, porque ambas necesitan y se nutren de la desinformación y la mentira y convierten en viral contenido falso. Funcionan muy bien en redes sociales que vacían la posibilidad de debate, que premian la imagen sobre la palabra y que no permiten en ocasiones la trazabilidad al no facilitar enlaces y por tanto bloquean la mayor complejidad de las informaciones. No hay espacio en Instagram para lo complejo. Mensajes sencillos, a menudo ambiguos. Foto y poco más.

¿Qué puede hacer el periodismo en dicha situación?

En buena medida, la alfabetización digital se debería de formular a través de los medios de comunicación, los intelectuales colectivos que, durante décadas, definieron el relato del mundo y sirvieron de gafas con las que interpretar la sociedad. La solución pasa por volver a los orígenes e introducir la pausa y la tranquilidad, el debate y la humildad intelectual. El respeto al trabajo y la verdad. Bajar el volumen. Hablar. Respetar.