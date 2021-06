UN REGADIU AMB VISIÓ DE FUTUR

Des de l’any 1998 s’està actuant en la modernització de les infraestructures i gestió dels regadius històrics de la Ribera de Xúquer, per passar de reg a manta a reg per degoteig, reduint substancialment els retorns de reg i, amb això, reduint la demanda d’aigua per a regadiu i les aportacions a l’Albufera, el Baix Xúquer i la recàrrega de l’aqüífer de la Plana Sud. A hores d’ara la modernització dels regadius de la Séquia Reial del Xúquer ha assolit el 50% de les 15.500 ha de superfície inicialment prevista. D’altra banda, es va reduir el cabal base del Xúquer que arriba a la Ribera, per la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i la reducció de precipitacions en la conca alta i mitjana del riu.

Des de 2016, la Conselleria d’Agricultura ha impulsat decididament l’agricultura ecològica, amb el I Pla Valencià de Producció Ecològica, ara en fase de renovació. Des d’aleshores, les superfícies cultivades en agricultura ecològica s’han incrementat substancialment, i la producció ecològica s’ha demostrat un instrument eficaç per diferenciar el producte alimentari valencià per la via de la qualitat, generant una major competitivitat i millors retribucions per a les persones llauradores, a banda d’avantatges ambientals en termes de conservació de sòl, aigua i biodiversitat que ens fan més resilients front al canvi climàtic. A més a més, aquest model d’agricultura afavoreix la incorporació de persones joves i de les dones al sector, contribuint a la igualtat i el relleu generacional.

Des de Compromís, tenim clar que una de les claus pel futur de la nostra agricultura és destinar recursos per aplicar la millor tecnologia al regadiu i a la resta de feines agràries, per tal de proporcionar aliments saludables i, al mateix temps, mantenir la productivitat, augmentar la fertilitat del sòl i la biodiversitat, i reduir l’empremta de carboni de la producció d’aliments. Calen compromisos per millorar els sistemes de producció agroalimentària, que garantisquen la compatibilització de la fertirrigació comunitària amb l’agricultura ecològica i el policultiu en aquells sectors o zones regables ja transformats a reg per degoteig.

I tot això juntament amb mesures que reforcen la posició dels nostres llauradors i llauradores en la cadena de valor i la percepció de preus justos pels seus productes, defensant-los front a la competència deslleial d’altres regions del món i implementant polítiques de recolzament dels serveis ecosistèmics i de millora dels serveis públics en el món rural.

Considerem fonamental estudiar si les obres de modernització de executades han assolit els objectius que tenien previstos, inclosos els ambientals, i també garantir que l’execució de les obres pendents es faça d’acord a dues premisses: que els estalvis produïts s’assignen íntegrament a garantir els cabals ecològics de l’Albufera i del Baix Xúquer; i que es generalitzen les pràctiques sostenibles i saludables demanades al Pacte Verd Europeu i les mesures per fer front a l’emergència climàtica. Modernitzar no és sols executar obres sinó també facilitar formació i suport econòmic i tècnic a les persones llauradores i a la població per posar en valor la importància de la relació dels sistemes de regadiu i les pràctiques agràries amb el funcionament del cicle hidrològic, els nostres ecosistemes i la nostra salut.

Des de Compromís apostem per una modernització integral dels regadius, perquè l’agricultura continue viva a la nostra comarca, genere retribucions dignes a les persones llauradores i seguisca aportant beneficis tant a la població d’Alzira i de la Ribera com a la societat valenciana en general.