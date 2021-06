aus, els millors insecticides

La dieta d’oronetes, avions i falcies es compon principalment d’insectes, els avions s’alimenten de mosques i mosquits, mentre que les orenetes també consumeixen xinxes i xicotets escarabats. Una sola oroneta, per exemple, pot menjar 850 mosques, mosquits i d’altres insectes cada dia, de manera que són el millor insecticida natural.

La capacitat d’ingesta d’aquestes aus suposa un procés ecosistèmic essencial per a l’ésser humà, ja que és un control natural de plagues. Estudis científics les han identificat com a depredadors naturals d’insectes que són una amenaça per als cultius. A més, la seua capacitat depredadora contribuïx a delmar les poblacions d’insectes vectors de malalties infeccioses.

Aquestes espècies recorren milers de kilòmetres en les seues migracions i tornen cada primavera als nostres pobles per a alimentar-se i reproduir-se al mateix lloc. Resulten tan beneficioses per al control de plagues que les tres estan incloses en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, per la qual cosa danyar-les a elles o als seus nius és un delicte i està castigat amb multes de 3.001 a 200.000 €.

Construïxen els seus nius en façanes i cambres, cosa que a voltes és vist com un problema per a l’estètica i la neteja d’aquests llocs i algun veí és capaç de trencar-los, encara que hi ha mesures senzilles per a solucionar-ho. La destrucció del seus nius ocorre també per les reformes dels edificis on viuen, amb tancament de buits, eliminació de ràfecs, instal·lació de cables, etc., i la construcció de nous edificis de parets completament llises no ajuda a colonitzar altres espais urbans. A més, els residus de plaguicides que duen els insectes que mengen minven la seua capacitat reproductiva i la contaminació atmosfèrica o el canvi climàtic entorpixen les seues migracions.

Durant els últims 50 anys els humans hem acabat amb el 60 % de vertebrats i les poblacions de les nostres amigues i veïnes oronetes, avions i falcies no han escapat a l’hecatombe. De fet, les dades registrades entre 1998 i 2019 indiquen una disminució evident tant en la falcia comú com en l’oreneta comuna, en el primer cas s’ha observat un declivi del 27 % i en l’oreneta molt superior al 30 %, la qual cosa suposa per a aquesta espècie la pèrdua a Espanya d’un milió d’exemplars cada any...

Per tot això la confederació d’Ecologistes en Acció està fent la campanya Les Tres Mosquiteres, per a conscienciar sobre els beneficis d’aquestes aus, els problemes que patixen i la necessitat de preservar-les. Garantir la seua supervivència requereix de la conscienciació de la ciutadania i d’un esforç contundent per part de les administracions públiques municipals. I nosaltres demanem als ajuntaments de la comarca que consciencien als veïns, apliquen les normes de protecció i a través d’ordenances municipals adopten mesures urbanístiques que afavorisquen la conservació de les poblacions de Les Tres Mosquiteres.