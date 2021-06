Sueca tiñe de verde la cúpula

Smart Cities. El periódico dedica su cuadernillo central a proyectos de ciudades sostenibles e inteligentes. Y Alzira asoma con los servicios públicos orientados a la ciudadanía. Y es que el consistorio de la capital de la Ribera dispone en la actualidad de dos dispositivos ClauDia que funcionan como Punto Automático de Tramitación para evitar que los usuarios tengan que hacer colas para tramitar. Ahora mismo pueden solicitarse apoderamientos gratuitos en línea mediante Apoderad@.

Obituario. A los 80 años de edad fallecía Mª Carmen Quilez Bartolomé, persona muy apreciada en la ciudad. Hizo tándem con José Palacios como presidenta de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch y de la Pontificia Archicofradía de los Santos Patronos. Trabajó por el incremento del culto de los hermanos mártires y de la patrona de Alzira. Descanse en paz.

Agua para la Vall dels Alcalans. La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos aprobaba la primera fase para suministrar agua potable a Montserrat, Montroi y Real. La nueva infraestructura garantizará el suministro en cantidad, calidad y presión suficiente a las tres localidades. La actuación, que cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros, incluye los trabajos necesarios para garantizar el suministro desde la estación de bombeo de Alcalans hasta el depósito de Les Crestes. Los trabajos se desarrollarán a lo largo de ocho meses.La cúpula del templo patronal de Sueca. Los técnicos que trabajan en la rehabilitación de la cúpula de la parroquia que acoge la imagen de la patrona de Sueca, la mare de Déu de Sales, han resuelto la disyuntiva entre reparar la bóveda actual o derribarla y han presentado la propuesta de intervención que cambiará la imagen exterior de la iglesia. Se sustituirán las tejas de cerámica vidriada y toda la obra de albañilería por una estructura más sencilla de madera hidrófuga y planchas de cobre oxidado que mantendrá la forma actual, aunque no el color, ya que el cobre dará un tono verdoso frente al azul del revestimiento actual.

Una visita ilustre. Me refiero a la efectuada por el cardenal de Venezuela y arzobispo de Mérida y Caracas, Baltasar Porras, a Llombai, localidad donde ejerce como párroco Jhon Emir Dugarte, a quien Porras ordenó sacerdote. Le acompañó la embajadora en Bélgica, designada por Juan Guaidó. El arzobispo bendijo la reliquia del doctor José Gregorio, «el médico de los pobres», recientemente beatificado.

Arqueología vinculada al agua. Las obras de modernización de regadíos en los sectores 3 y 5 de la Séquia Reial del Xúquer que se localizan en el término municipal de Alberic han descubierto un muro de más de 400 metros de longitud. Las hipótesis de los arqueólogos señalan que podría tratarse de la base de un acueducto construido para abastecer de agua bien al desaparecido poblado de Alcosser o al palacio que diseñó Pere Compte, importante maestro de obras de València, que según documentó en su día el recordado historiador Joaquim Briz, se localizaba en este entorno. El paredón, reforzado con contrafuertes y articulado en tramos, se prolonga a ambos lados de la autovía A-7. Arrancando un compromiso y sondeando la voluntad. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Alzira reclama al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que destine los más de 600.000 euros que se ha ahorrado en la licitación del estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones en la comarca a modificar la desembocadura del Barranc de Barxeta y costear las expropiaciones necesarias para ampliar el barranc de la Casella como forma de visibilizar que se trata de una obra prioritaria.

La excavación de Alberic. Las prospecciones que se llevan a cabo para instalar la tubería principal que abastecerá a los dos sectores de la Acequia Real en la localidad han puesto al descubierto un pavimento gótico a tres metros de profundidad. El cronista de Alberic, Antonio Torres, valora el hallazgo como muy relevante y avala que el muro es una conducción de agua que pudo suministrar el líquido elemento no sólo al palacio, también a Alcosser e incluso que sirviera para el riego agrícola.Un artista que triunfa. El artista fallero de Rafelguaraf, Bernat Román, expone estos días varias de sus obras en la Edición Primavera de la «Artist 360» de Madrid, la Feria de Arte Contemporáneo de la capital de España. Se trata de cuatro esculturas hechas con arena de playa, figuras femeninas de dos metros, y algunas de formato mediano. Su objetivo no es otro que darse a conocer fuera de la Comunitat Valenciana. Su obra es singular y muy agradable a la vista.

Preocupación en Cullera. Los pescadores de la localidad auguran el fin de su flota si la Unión Europea limita las salidas al mar. El puerto fluvial acoge una de las concentraciones en el paro convocado por el sector contra la nueva regulación de la pesca de arrastre. Desde la Cofradía de Pescadores su presidente, Vicente Pérez, señala que con los días laborales que dejarán para faenar una embarcación de arrastre no puede mantenerse.Breves en titulares: «El área de salud de la Ribera solo registra 32 contagios en 14 días», «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana adjudica por 18 millones de euros la renovación de la línea 1 hasta Castelló», «La pandemia dispara un 13% las personas que Cáritas atiende en Cullera», «La Fira Modernista regresa a Carcaixent con rutas urbanas, recreaciones y talleres» y «El Castellonense jugará el playoff de ascenso a Tercera División por cuarto año consecutivo».

Ingresos por el IBI. El diario da cuenta de la evolución de los ingresos por el IBI en la última década. Sólo Carlet ingresa menos que hace diez años mientras que Beneixida recauda el triple que en 2010.Remite la pandemia. Una buena notificia a cuenta del coronavirus. Un 74 % de los pueblos de la Ribera no ha registrado ningún caso de Covid en los últimos 14 días.El paro baja en mayo. Los datos del paro registrado muestran en la Ribera un descenso del 1,6 % a las puertas de la campaña estival. Esperemos que sea un revulsivo.

SABIES QUÈ?

El dimarts farà cinquanta anys el diari informava de la inauguració a Favara d’un complexe turístic? Es tractava de l’Hostal Madrid que es localitzava al costat de la carretera València-Alacant. A l’acte va assistir Adrián Sancho Borja, aleshores delegat provincial d’Informació i Turisme.

Tal dia com hui fa vint-i-cinc anys el diari titulava: «Alfredo Garés se plantea dimitir como alcalde de Alzira»?. La primera autoritat de la capital dela Ribera desconvocà la nit anterior la roda de premsa en la qual anava a anunciar la seua renúncia a l’alcaldia. El president regional del PP, Eduardo Zaplana, apostava per possibilitar un govern alternatiu al PP. Molts no ho entenien.

AMB NOM PROPI ROSEMI SALA

La diplomada en Infermeria per l’Escola Universitària d’Infermeria de València i professora de la seu Mare de Déu del Lluch d’Alzira de la Facultat d’Infermeria de la Universitat Catòlica de València, Rosa Emilia Sala Cebolla va nàixer a Favara l’any 1969.

Rosemi, que és com la coneixen els seus familiars i amics, ha exercit la seua professió fins ara a l’Hospital Municipal Santa Llúcia d’Alzira, també al centre d’Especialitats de la capital de la Ribera i als centres de Carcaixent, Guadassuar i Algemesí, com a infermera de l’Equip d’Atenció Primària en els centres de Salut d’Alberic i Benicalap, a l’Hospital Universitari «La Fe» de València, al centre Gerisan de la seua població natal i, posteriorment, a l’Hospital de la Ribera, ara mateix en el departament de sistemes en el projecte d’història clínica d’Infermeria.

Rosemi ha participat en nombroses jornades, congressos i simposis al voltant de neonatologia, promoció de la lactància materna, infermeria infantil, infermeria geriàtrica, bioestadística, educació per a la salut, aspectes psicosocials de l’atenció sanitària, higiene hospitalària, ancianitat, etc. i ha investigat sobre registres d’infermeria Escala Norton i Glucema, càries amb motiu de consulta en Odontopediatria, etc. Ha dirigit nombrosos treballs d’investigació.

Compromesa amb la formació i molt estimada pels seus companys i pels seus alumnes pel seu tarannà, és una persona molt positiva, atenta i pròxima, una excel·lent professional.