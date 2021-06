Troben a la Murta una nova planta que només creix a la vall

Recentment, s’ha localitzat una planta endèmica (terme utilitzat per a indicar que la distribució d’un tàxon està limitada a un àmbit de xicoteta extensió i que no es troba en cap altra part del món) a la Vall de la Murta, denominada «Ruscus x murtae», descoberta per l’alzireny José L. Alemany Che. Aquesta planta és un híbride del «Ruscus aculeatus» i del «Ruscus hypophyllum», aquest últim, inexistent en l’actualitat a la província de València, encara que sobreviuen poblacions silvestres en la regió muntanyenca d’Alacant, als voltants del Montgó.