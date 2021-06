Un mayo cálido deja en la Ribera temperaturas hasta 1,9º C más altas de lo normal

La estación meteorológica de Sumacàrcer marcó en mayo la anomalía térmica más acusada de la Comunitat Valenciana con casi 2º C más de lo que se consideraría normal en base al promedio del período de referencia (1981-2010), según el avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que además registra en esta misma localidad el mayor déficit de lluvia de toda la Ribera.

El análisis de Aemet define mayo como un més cálido -a diferencia de abril, en que las temperaturas habían sido más bajas de lo normal- al arrojar una temperatura media superior a la que determina el promedio histórico en 0,8º C en el ámbito de las tres provincias. No obstante, prácticamente todos los observatorios ubicados en la Ribera registran anomalías térmicas que se sitúan por encima de esa media autonómica. Destaca sin duda el caso de Sumacàrcer, donde los 21,5º C que mayo ofrece de media representan una anomalía de +1,9º C respecto de la temperatura que en base al promedio del período 1981-2010 se consideraría normal en este observatorio: 19,6 º C. Se trata de la anomalía más acusada de toda la Comunitat Valenciana, que duplica ampliamente la media autonómica.

También el observatorio de Carcaixent ofrece en mayo valores mucho más altos de lo que se considera normal, ya que los 20,1º C de media representan una anomalía de + 1,5º C. La misma alteración se registra en Polinyà de Xúquer, aunque con temperaturas ligeramente más bajas al quedar fijada la media del mes pasado en 19,6ºC cuando, en base al promedio histórico, la referencia se sitúa en 18,1º C. Otros observatorios que aparecen en el balance mensual de Aemet son el de Montserrat (Casadalt), con una anomalía de +1,2º C o Sueca, que registró una temperatura un grado más alta de lo que se consideraría normal.

Por lo que respecta al balance pluviométrico del mes, Aemet define mayo como normal, con un déficit de lluvia que en el conjunto de la C. Valenciana se sitúa en el 20 %. Los observatorios de la Ribera muestran un déficit de precipitaciones generalizado respecto del promedio histórico, aunque sólo tres se sitúan por encima de la media autonómica. Los 32 l/m2 recogidos en Sumacàrcer representan una anomalía del -39 %. También los observatorios de Rafelguaraf y Montserrat presentan déficits de lluvia superiores a la media autonómica y, en este caso, del 32 % y el 23 %, respectivamente, mientras que en Polinyà los 36 litros acumulados en mayo representan una anomalía del -17 %y en Sueca la falta de lluvia se concreta en un déficit del 12 %.