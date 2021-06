La UD Alzira confía en el bloque del ascenso para el estreno en Segunda RFEF

La UD Alzira 2021-22 ya es una realidad en casi un 50 %. Al contrario de lo que toda la vida han hecho casi todas las directivas tras un ascenso, la de la UD Alzira ha decidido dar continuidad a casi la mitad del proyecto del año pasado con su técnico, Dani Ponz, a la cabeza. El campeón Eldense, por ejemplo, anunció al poco de acabar la liga que no contaba con el técnico, Santi Rico y el lunes dio salida a 9 jugadores, algunos con muchos minutos como Alberto Maciá o David López. En el club blaugrana queda el recuerdo de aquella plantilla 2007-08 con Frank Castelló de la que solo quedó Edu López para afrontar el retorno a 2ª B.

La portería seguirá defendida por el meta polaco Paweł y el alzireño Vicent Dolz. La defensa continuará comandada por Kaiser, quien la temporada pasada dejó ofertas de 2ª B por sumarse al proyecto alzirista «donde me acogieron increíblemente cuando vine con 19 años». Gran noticia ha supuesto la continuidad del ontinyentí Javier Soler, quien ha brillado tanto en el lateral derecho cmo en el centro de la zaga. El ex del Córdoba, At. Levante y Getafe B iba a tener muchas novias pero ni él ni el Alzira lo han dudado un momento para firmar la renovación.

Jordi Méndez seguirá por contrato tras confirmar sobre el campo los buenos informes que le precedían. El catalán también aportará su experiencia en la categoría de bronce donde jugó con el Ejea zaragozano hace dos temporadas. Por el momento la zaga la completa el joven de Xeraco Roan, quien ha convencido –ha jugado 1.228 minutos- después de llegar en noviembre desde el Almería B. La duda que queda, junto a Abel, es si Quintana, que también ha renovado, seguirá jugando en la categoría superior como lateral izquierdo o subirá al centro del campo.

Dani Martínez, con quien menos ha contado Ponz, fue el primero en salir para reforzar al Utiel en Preferente y el alginetense Miki ha vuelto al Valencia para hacer la pretemporada con el Mestalla.

Para el centro del campo solo siguen dos efectivos. Abel verá cumplido su deseo de jugar en 2ª tras toda una exitosa carrera en Tercera en el Cullera, Alzira y un fugaz paso por el Silla. Marcos es el otro de los que siguen. El joven de Moraira, de 20 años, es la apuesta del club para ocupar la posición de Boix. De hecho, jugó contra el Saguntino y el Intercity. La baja del experimentado centrocampista cayó como una bomba entre la afición y el propio jugador, que quería continuar. «Para nosotros también ha sido muy duro tomar la decisión porque Sergio merecía haber llegado antes a Segunda B», expresaba Ponz. Fuera del equipo quedan el poblatà Gomis, Guzmán, Santi y Isaac, que vuelve al Levante. Debe ser cuestión de días que el máximo goleador del equipo, Beli, selle su renovación.

En la delantera es segura la presencia de Germán, que tenía firmada la renovación por contrato al lograrse el ascenso. El canario ha mostrado su calidad en el poco tiempo del que ha dispuesto y ha sido clave en el final de liga y el play-off. Veremos si es utilizado por banda, donde brilló hace un lustro en Las Palmas Atlético y Real Murcia, o como ariete. Como Beli, Mauro es el último de los jugadores de la presente campaña que va camino de firmar su quinta temporada como azulgrana. El rendimiento de Adri Domínguez, excelente en el resto de campañas con el Vilamarxant y por lo que fue objeto de deseo azulgrana, le ha pasado factura y no seguirá. Lidón, Nacho Muñoz y Pablo Giménez retornan al Levante y Valencia.