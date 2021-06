Exàmens baix les llums d’una sala de festes a Alzira

Cinc-cents alumnes, una sala d’esdeveniments i el mes de juny. Abans de la pandèmia hauria sigut una festa, de graduació, per exemple. Però la situació actual ha transformat la sala de festes la Cotonera d’Alzira en la seu oficial de les Proves d’Accés a la Universitat. Entre nervis, llums, alcohol i mascaretes es van realitzar ahir els primers exàmens per als futurs estudiants universitaris.

L’ajuntament ha destinat prop de huit mil euros per a propiciar la transformació i cobrir les despeses de les tres jornades d’exàmens després de l’oferiment que va fer la sala de les seues instal·lacions. «Des de l’inici de la pandèmia hem intentat col·laborar amb la societat», explicava el gerent, Mariano Clemente, que va continuar: «Vam oferir les nostres instal·lacions com a hospital de campanya i també com a punt de vacunació. Ací hem acollit tota classe d’esdeveniments, però és la primera ocasió que ens convertim en aulari. I esperem que siga també l’última, ja que seria una molt bon senyal».

Des de la nit del dilluns, les taules i cadires estaven ja al seu lloc, repartides en diverses estances. Per als estudiants, provinents de la Pobla Llarga, Carcaixent, Alzira, Algemesí i Albalat, s’han preparat tres sales: una amb capacitat per a 225 alumnes, altra per a uns 115 i una per a uns 170. També existeix una sala per a possibles aïllaments i una per als professors. Alcohol a l’entrada, diferents punts d’accés i ventilació tampoc falten. A més, la sala ha preparat menús i entrepans.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora d’Educació, Maria Calvo, van acompanyar als joves a l’inici de les proves. «Sabem que ha sigut un curs molt complicat i amb aquesta ubicació volíem evitar que els estudiants es traslladaren a València uns dies que són de molts nervis. Així poden estar junt amb altres companys i només han de preocupar-se per fer les proves. Molta sort!», van manifestar les autoritats municipals.