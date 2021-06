El Càrcer femenino solo necesita un punto para lograr una plaza en la Liga Valenta

El Alzira femenino no ha ganado ninguno de los tres últimos jugados en una semana. La pasada perdió 2-1 frente al Mislata B (el gol blaugrana lo hizo Sandra Celda) y empató a dos (Bárbara Montoya y Ainhoa Plaza) el fin de semana en casa frente al Villarreal C. Este miércoles cayó contra el Biensa por 2-1, lo que deja el liderato a 12 puntos, a falta de los mismos por jugar, y la segunda posición a diez con el Onda que le superó en la tabla.

En 1.ª el Càrcer se acerca al ascenso. El conjunto de Jaime Juan Bataller no dio lugar a la sorpresa (1-4) ante La Unión Femenina de Manises y eso que éste fue el primero en adelantarse en el marcador pero la reacción ribereña fue inmediata. Al minuto Marta Lleó, en un córner, igualó el marcador y a partir de ahí el dominio fue totalmente del Càrcer. Andrea Tormo puso por delante a las suyas con un gran lanzamiento de falta poco antes de que Gabriela se internara por banda y definiera a la red. Tamara Argente detuvo una pena máxima y Lleó, de nuevo en un saque de esquina, hizo el último, todo ello en el primer tiempo. Un punto en dos jornadas será suficientes para saltar de categoría.

Alzira B y Castellonense se repartieron los puntos del último derbi de la categoría tras igualar a tres tantos. Las albinegras desaprovecharon en el primer tiempo una ocasión marrando un penalti y el que se adelantó fue el Alzira con un gol de Ainoa Galiana. Tras el asueto Rocío Saúco volteó el marcador aprovechando dos contraataques y Rosella Sanz hizo el 1-3, pero el filial blaugrana se apoderó del balón y acumuló llegadas para obtener premio al final con goles de Vega Ricart y Anna Cantús en el descuento. Las alzireñas seguirán en la categoría un año más.

Tres goles en saques de esquina

En 2.ª el Almussafes cayó goleado por 6-2 frente al Ciutat de Xàtiva. Las azulonas, con muchos problemas a la hora de confeccionar las convocatorias, no entraron bien al partido y lo pagaron caro. Encajaron hasta tres goles en sendos saques de esquina. Agueda Piqueras y María Dib hicieron los goles ribereños. Otro equipo con problemas en su formación, el Càrcer B, dio la cara pero encajó tres goles del Marítim C, segundo clasificado de la fase de ascenso. En la Liga Plata el Alginet sumó un punto en Picassent. El equipo de Miguel Aguado, que tuvo más ocasiones, anotó primero gracias a un cabezazo de Iris Verdeguer pasada la media hora de encuentro. Sin embargo, las locales aprovecharon un rechace para empatar y el marcador ya no se movió. El Ràcing d’Algemesí sí se llevó todos los puntos de su visita a Paiporta. Las amarillas se impusieron por 1-4. Ana Fuster marcó en un primer tiempo igualado. Andrea Esteve y Nerea Gimeno, con dos goles, ampliaron la renta.