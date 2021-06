Fallas con el primer premio ya garantizado

La falla Plaça Germanies en la segunda sección y Hernán Cortés en la cuarta tienen garantizado el primer premio de sus respectivas categorías en las fiestas del próximo mes de septiembre salvo que alguna otra comisión comunique a la Junta Local Fallera de Alzira antes del 1 de julio su decisión de plantar y participar en los festejos. La JLF ha decidido mantener la distribución de los monumentos por secciones prevista para 2020 en estas fiestas atípicas que se celebrarán del 3 al 5 de septiembre y en las que únicamente han confirmado la decisión de plantar falla 9 de las 35 comisiones de la ciudad.

Así las cosas, solo en los monumentos grandes de la Sección Especial habrá la competencia de un año normal ya que las tres comisiones que tradicionalmente integran la máxima categoría, El Mercat, Plaça Major y Camí Nou, han decidido plantar en septiembre. No sucede lo mismo en la categoría infantil en la que, además de estas fallas, también compite Sants Patrons, que no plantará monumentos.

Constitución de jurados

El premio en primera sección quedará reducido a un mano a mano entre Doctor Ferran y Pintor Andreu y lo mismo sucederá en la tercera sección, donde hasta el momento sólo han comunicado su decisión de participar en las fiestas de septiembre las fallas Sagrada Familia y Sant Andreu.

El presidente de la Junta Local Fallera, Jaume Bohigues, ha defendido en declaraciones a Levante-EMV que se mantienen las categorías «porque son cuatro ligas distintas» y, siguiendo el símil futbolístico, comentó que es como cuando un equipo no se presenta a jugar. «Entran en competición las que han decidido plantar. Ojalá me encontrara el 1 de julio con la sorpresa de que veinte fallas quieren plantar, no me sabría mal», indicó Bohigues.

Constitución de jurados

De momento, y a la espera de que venza el plazo fijado por la JLF para que las fallas que en una primera votación decidieron no plantar puedan reconsiderar esa decisión, la delegación de monumentos que encabeza Pascual Villén ha solicitado a las nueve comisiones que sí han confirmado su participación en los festejos de septiembre que aporten los falleros que cumplen los requisitos para participar como jurados.

El próximo 3 de septiembre se seguirá el procedimiento habitual de cualquier año con la constitución de los jurados que votarán los monumentos de otras secciones en las que no participen sus respectivas fallas, el recuento de votos ante notario y, por la tarde, la entrega de premios, «en formato reducido». Pascual Villén confirmó que el jurado también deberá valorar las fallas de segunda y cuarta categoría aunque únicamente haya un monumento en la competición.

La JLF y los presidentes de las nueve fallas trabajen en la confección del programa de actos que se desarrollará del 3 al 5 de septiembre.