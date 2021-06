Sueca cerrará sus playas en San Juan como Cullera para evitar el efecto llamada

Las playas de Sueca permanecerán cerradas desde las 19,30 horas de la tarde del 23 de junio a las seis de la madrugada para evitar las aglomeraciones que suelen producirse en la noche de San Juan. Así se acordó ayer en la reunión mantenida ayer por los alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez; El Perelló, Juan Botella; y Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime; los concejales de Seguridad Ciudadana, Carlos Ramírez; Servicios Municipales, Joan Carles Vázquez; y Medio Ambiente, Carmen Pérez; y representantes de la Policía Local y Guardia Civil.

La pretensión del Ayuntamiento de Sueca era acordar, entre todas las partes implicadas, la mejor decisión posible para la noche de San Juan. «Por unanimidad, y ante la situación pandémica actual, no nos queda otro remedio que cerrar las playas, especialmente tras conocer que València y Cullera también lo van a hacer, evitando así que se produzca en nuestra costa una gran afluencia de personas que no han podido acudir a otras zonas», indicó Vázquez, al tiempo que pedía disculpas a la ciudadanía por las molestias que pueda ocasionar esta decisión «pero entendemos que no hay otra solución a fin de evitar cualquier tipo de conflicto»

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana comentó que «la decisión que se ha tomado es cerrar las playas y, por tanto, no permitir que se realice ningún tipo de actividad: ni hogueras, ni pesca, ni paseos... El ayuntamiento publicará un bando en el que se especificarán todas estas medidas. Creemos que es la decisión más responsable, la única que se podía tomar, porque, al igual que debemos fomentar que poco a poco se reactive la actividad económica y todo el mundo pueda trabajar, debe imperar también la responsabilidad de todos ante la situación actual, que aunque es menos grave en este momento no debemos olvidar que aún es compleja».