Dos años han pasado desde que se constituyó el actual Ayuntamiento de Algemesí y ha llegado el momento de mirar atrás y rendir cuentas con la ciudadanía. El objetivo era (y sigue siendo) gobernar para todos. Así, a pesar de las dificultades, hemos sido capaces de olvidar nuestras discrepancias ideológicas y ponernos a trabajar todo el equipo de gobierno en un proyecto común.

Comenzamos la legislatura trasladando a todos los grupos aquello que queríamos hacer en las concejalías que gestionamos, pidiendo que los plenos fueran constructivos y no continuas luchas sin sentido. Por ello, muchas veces hemos evitado los debates estériles y sólo explicamos a la ciudadanía cuál es el sentido de nuestro voto.

A partir de ahí, nuestro trabajo diario se ha centrado en los pilares del proyecto con el que nos presentamos a elecciones marcado por tres ejes fundamentales: Personas, Espacios y Cultura/Turismo. En cuanto a las Personas, hemos abierto canales de comunicación con la ciudadanía y seguiremos en esa línea. En cuanto a la gestión de los espacios queremos destacar dos aspectos: los más cotidianos, la mejora de accesibilidad en nuestras aceras y el aumento de espacios peatonales, y también actuaciones importantes como la peatonalización de la calle Dels Mont y la próxima reforma del Parque Salvador Castell.

La tercera pata del proyecto se refería a la Cultura y el Turismo. Teníamos claro que Algemesí cuenta con recursos turísticos que tienen capacidad para atraer visitantes y actividad económica. Por eso, pusimos en el mapa nacional nuestra fiesta. Además, hicimos posible la reforma del Museu Valencià de la Festa para dotarlo de la infraestructura que necesitaba y lo hemos llenado de contenido de calidad al alcance de todos.

Estamos razonablemente contentos con lo que hemos podido hacer en dos años marcados por la pandemia. Pero, tenemos aún mucho por hacer. Todo ello sin olvidar que este camino no ha sido fácil y reconocemos que la acción (o inacción) de este equipo de gobierno es mejorable, por eso, vamos a poner todas nuestras fuerzas en utilizar estos dos años de experiencia para mejorar. Aceptando toda propuesta que esté orientada a sumar y mejorar Algemesí «de verdad». Si algo hemos aprendido es que nos encontramos en un momento en el que Algemesí no necesita luchas de partidos, no es momento de vencer al adversario político, sino de vencer a una crisis sanitaria, social y económica que nos necesita a todos y todas enfrente. De lo contrario, terminaremos por lamentarnos esta vez sí, todos juntos.