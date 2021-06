La Federació d’associacions de veïns d’Alzira, valora molt positivament l’acord unànim de la Corporació de sol·licitar al Presidente del Gobierno del Reino de España la priorització de la construcció de l’ampliació del barranc de la Casella per tal de que, al baixar el nivell dels seus cabdals, permeta el desaiguat dels col·lectors, del Canal interceptor per millorar el drenatge urbà de la zona de Les Basses evitant que entren a Alzira pel clavegueram.

La FaavvAlzira, considera molt aclaridora l’entrevista amb el President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la visita d’aquest, acompanyant la Delegada del Gobierno del Reino de España. Ambdós expresaren la voluntat d’evitar la repetició de les inundacions al nostre casc urbà comprometent-se a prioritzar l’execució de l’ampliació del barranc de La Casella d’entre les actuacions de l’Estudi d’alternatives per a la reducció del risc d’inundacions a La Ribera del Xúquer, priorització d’actuacions, redacció de projectes i inici de tramitació ambiental, recienment adjudicat a TYPSA.

L’afirmació del President de la CHX «Seguro que alguno de los proyectos lo tendremos antes y se podrá mandar al ministerio para que se inicie el expedediente de contratación de las obras» ens confirma que el Gobierno del Reino de España, que com tothom sap depén dels vots dels ciutadans, ha estat receptiu a la voluntat dels alzirencs concretada en l’acord del Ple extraordinari. Entenem que el Govern municipal també ho ha interpretat així i ho escenificà amb la signatura al Llibre d’Or de la ciutat.

Obviament el compromís de concretar-ho en xifres i dates precises, excedeix les competències del President de la CHX i la Delegada del GRE. Per això mateix, la FaavvAlzira, ha demanat entrevistar-se amb el secretari d’Estat i la Ministra per a la Transició Ecologica i el Repte Demogràfic, per tal de que l’ampliació del Barranc de La Casella siga una realitat abans d’esgotar la present legislatura. L’Ajuntament s’ha compromés a fer el mateix. Amb això la societat civil i la institució municipal van conjuntament en defensa dels interessos de la ciutadania d’Alzira.

De l’acord unànim expresat al Ple Extraordinari, entenem que tots els regidors que formen part de la Corporació Municipal, estan compromesos en sumar esforços, prioritzar la lleialtat a l’acord pres amb la FaavvAlzira, efectuar aportacions en positiu, per damunt de l’interés particular de desgastar a les autoritats que ens representen.

* També signen Beatriu Martínez i Salvador Oliver de l’aavv L’Alquerieta, Enric Daries de l’avv Anna Sanchis, Andrés Viguín, de l’aavv Basses-Ribera, Paco Gil de l’aavv La Vila i Mª. Jesús Sánchez de l’aavv Vilella.