Trágico incendio en Algemesí

Cullera actualidad. Problemas en los aparcamientos públicos. El esfuerzo realizado por el consistorio que preside Jordi Mayor no pudo evitar que el fin de semana pasado se formaran largas colas para poder aparcar en la playa. La gran afluencia de conductores en busca de bonos para estacionar generó aglomeraciones. Todas las plazas de los aparcamientos estivales se asignarán el próximo año de forma telemática para evitar problemas. El alcalde y el edil de Playas recogían en Valencia las seis banderas azules que acreditan la calidad de las playas de Sant Antoni, El Dosel, El Racó, El Faro, Los Olivos y Cap Blanc. Y el ayuntamiento decidía cerrar sus playas la Noche de San Juan sacrificando la fiesta para salvaguardar el turismo. Se evita una celebración que siempre es multitudinaria.Luz y taquígrafos. El Síndic de Greuges deplora la demora del Ayuntamiento de Sueca en responder a la oposición que tiene todo el derecho del mundo a hacer preguntas y a que se le contesten. La trasparencia es importante. La oposición todavía no ha sido informada sobre el polémico salvoconducto para que los cazadores acudiesen a los cotos en horario restringido por el toque de queda sanitario. El concejal de Agricultura y Caza, José Luis Ribera, no debe vulnerar el derecho a la información de un cargo público elegido por el pueblo como él.

Y otra. Ahora de un alcalde. El voto de calidad del primer munícipe de Alginet, José Vicente Alemany, permitió el gobierno municipal (Socialistes d’Alginet-PP) rechazar una moción de Gent d’Alginet que reclamaba la elaboración de un protocolo de uso de los cuatro vehículos corporativos del ayuntamiento. Inma Pavía denuncia la utilización «personal» de vehículos por miembros del gobierno y Alemany lo niega.

De justicia. La primera médica de la ciudad dará nombre al centro de salud de Sueca. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública aprobaba la solicitud del consistorio y así el CSI del municipio se denominará pronto de la doctora Carmen Piera Cebrià. La galena fue una de las pioneras de la oftalmología en Valencia y una mujer de profundo carácter humanista. Desde el ayuntamiento se trabaja en la organización de un acto en el que se pondrá en valor los méritos de doña Carmen.

De proyectos e inversiones. El Ayuntamiento de Tous da el visto bueno a la ocupación de monte público por parte de dos empresas que proyectan dos grandes plantas fotovoltáicas en la partida de Trislares, cercana al término municipal de Benimodo. Se trata de captar una inversión que puede alcanzar los 74 millones de euros. Las dos empresas se interesan por el mismo sector por su orografía plana.Unos exámenes atípicos. Me refiero a los que se iniciaron en la sala de fiestas Cotonera de Alzira donde quinientos alumnos de diversas localidades de la comarca llevaron a cabo las Pruebas de Acceso a la Universidad. Las medidas sanitarias mandan y entre nervios, luces, mascarillas y «alcohol» (del indicado a los efectos oportunos, claro) nuestros jóvenes convirtieron la sala en un aulario. Suerte.

Y dos buenas noticias. La primera da cuenta de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana solicitará al Instituto de Crédito Oficial que condone los préstamos pendientes de la pantanada de Tous que casi cuatro décadas después de la catástrofe sigue reclamando el banco público y la segunda que, por primera vez en lo que va de año, el hospital comarcal se vacía de enfermos de coronavirus. El área de salud de la Ribera atribuye la mejoría al avance de la vacunación masiva.

No se cumplieron las expectativas. La visita el día anterior de la delegada del Gobierno y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar a Alzira no dieron el resultado que se esperaba. Gloria Calero y Miguel Polo tan solo señalaron el «compromiso» del Gobierno de trabajar por minimizar los riesgos en zonas inundables de Alzira y de la comarca en su conjunto pero evitaron concretar plazas de actuaciones e inversiones. Únicamente se abordarán soluciones a través del estudio de alternativas para los torrentes de la Casella y Barxeta pero no para el barranc Fosc. El portavoz de la federación de AAVV, Voro Pérez, expresaba su decepción al considerar que la historia se repite.Sucesos. La Policía Nacional detenía al morador de la vivienda incendiada en Algemesí que provocó la muerte de un vecino y mantiene en estado grave en el hospital a la mujer y a los dos hijos del fallecido. Y la Guardia Civil de Alacant detenía en una vivienda de Alzira al presunto autor de un delito de hurto de un bolso, cometido en Novelda, el cual tenía en su interior un décimo de la Lotería Nacional que resultó premiado con el segundo premio del sorteo extraordinario de Navidad. Con el dinero que cobró supuestamente adquirió un piso.

De concursos y premios. El próximo Concurs Internacional de Paella de Sueca recuperará el formato con 40 participantes a la espera de decidir una ubicación que en septiembre garantice las medidas de seguridad. Se espera la llegada de chefs de Argentina, Perú, China, Italia, Puerto Rico, Chile, República Dominicana y Estados Unidos. Y dos comisiones falleras alzireñas, la de Germaníes y la de Hernán Cortés tienen garantizados el primer premio de sus respectivas categorías al no tener, de momento, rivales en el concurso. La sección Especial vivirá la competencia de un año normal.Breves en titulares: «El milpiés se convierte en una plaga urbana en Carcaixent que acecha a las viviendas», «La oposición censura la falta de propuestas concretas para evitar que Alzira se inunde» y «El pintor y escultor Manuel Boix presenta en l’Alcúdia un ensayo biográfico basado en sus conversaciones con el escritor Martí Domínguez».

El coche eléctrico no arranca. El periódico da cuenta de que solo el 0,13 % del parque móvil de la Ribera corresponde a coches eléctricos.Pocas fallas en septiembre. Una decena de pueblos de la Ribera ha decidido no celebrar las fiestas de 2021 en el calendario entre septiembre y diciembre.Proyectos para vertebrar la comarca. Las propuestas a los presupuestos participativos de la Generalitat plantean la ampliación de la línea de metro para comunicar l’Alcúdia y Alzira o Castelló con la Pobla Llarga.

SABIES QUÈ?

Hui fa 75 anys el diari informava de les festes a Benifaió? Ho feia així: «La colla (de carga y descarga) que tan dignamente representa don Salvador Marí Santonja, ha tenido el beneplácito de ofrecerse en pro de las fiestas y tiene como iniciativa el celebrar una corrida de toros (...), a tal efecto se ha brindado dignamente el aficionado a la tauromaquia, Álvaro Girbés, conocido por «Barrera Chico».

El dissabte farà 75 anys en què va ser vílment assassinat l’alcalde de Llaurí? Al soterrar d’Adolfo Serra van assistir el governador civil i autoritats dels pobles de la comarca. L’assassí havia cobrat 2.500 pessetes per la seua traïdoria i tant ell com el seu inductor van ser detinguts.

AMB NOM PROPI VICENT FERRER

El professor i historiador Vicent Ferrer Pérez va nàixer a Carcaixent l’any 1958. És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València des de l’any 2000 per la tesi «Los montes valencianos al final del Antiguo Régimen: Política forestal y aprovechamientos de la cubierta vegetal», qualificada amb Excel·lent cum laude.

Vicent, que ha exercit la docència al centre associat de la UNED d’Alzira, a l’IES José de Ribera de Xàtiva, al Josep Mª Parra d’Alzira i al Pere Esplugues de la Pobla, ha participat en infinitat de jornades, cursos, assemblees i congressos.

Ha guanyat, entre altres, primers premis d’assaig dels Premis Literaris de Castelló de la Ribera, dels Premis Literaris d’Alberic, el I Premi d’Estudis Locals Cronista Oroval de la seua localitat natal, el premi d’Innovació Educativa de l’any 2002 per un projecte pedagògic per a l’anàlisi de la situació de les muntanyes en zones pròximes a la residència de l’alumnat i el segon dels Premis de la C. Valenciana de l’any 2004 de materials didàctics dirigits a l’atenció educativa de l’alumnat immigrant.

Entre els seus treballs, alguns dels quals han sigut publicats en Cuadernos de Geografía, Saitabi i al Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, destaquem «El contacte entre la Ribera del Xúquer i els raiguers de les muntanyes de Carcaixent», «La política forestal en tiempos de Cavanilles» i «Una hipòtesi sobre l’aprofitament energètic dels boscos valencians a les darreries de l’Antic Règim». És, sens dubte, un dels millors investigadors de la Ribera.