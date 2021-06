Alberic critica el cobro de la tasa de basura a 333 locales exentos

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha criticado duramente que el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna pase al cobro la tasa por el tratamiento de residuos a 333 inmuebles de su municipio que no disponen de luz ni agua por lo que, subraya, «no deberían pagarla», una situación que considera «absolutamente injusta».

Carratalá asegura que no es la primera vez que protesta por el hecho de que la diputación, que gestiona la recaudación de la tasa, tome como referencia el padrón del IBI en lugar del correspondiente a los recibos de la basura domiciliaria e industrial, lo que provoca que, sólo en Alberic, se cobre la tasa a más de 300 propiedades que, según argumenta, deberían estar exentas. Esta situación provoca una sucesión de quejas en el ayuntamiento que, según Carratalá, «nos obliga a tener una funcionaria prácticamente tres meses atendiendo y tramitando quejas». «Se giran un montón de recibos a gente que no le corresponde pagar, es lo cómodo, porque así se aseguran un ingreso y el que no esté de acuerdo que reclame», expuso un molesto Carratalá, que considera que la solución pasaría por vincular el cobro de la tasa al padrón de la basura.

El presidente del Consorcio de Residuos, Salvador Montañana, por su parte, defendió que la diputación «sigue al pie de la letra» la ordenanza que aprobó la asamblea del consorcio y recordó que ésta contempla que en los casos en que un ayuntamiento certifique que un inmueble carece de luz y agua se le exonera del pago.

«Es una cuestión más técnica que política», defendió Montañana, mientras señalaba que no se opone a modificar la ordenanza si alguien eleva una propuesta concreta y la asamblea valora que es lo que conviene a más gente. «Nunca se llegará a hacer al gusto de todos, honestamente no sabría decir qué es mejor», comentó el presidente del ente, al tiempo que recordaba que en última instancia cada municipio paga en base a las toneladas que genera y el importe se reparte entre los recibos que se giran en esa localidad.