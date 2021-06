Almussafes contractarà 5 joves en pràctiques durant l’estiu

Cinc joves estudiants de diferents disciplines tindran l’oportunitat de col·laborar amb l’administració durant els mesos de juliol i agost gràcies a les «Beques d’Estiu Ajuntament d’Almussafes 2021», programa de pràctiques que, per segon any consecutiu, convoca l’executiu local, en substitució de «La Dipu et Beca».