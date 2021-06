Reclamen més carrers amb nom de dona a Benifaió

Els alumnes de 6è C del CEIP Trullàs de Benifaió no volen anar-se’n de l’escola i passar a l’institut sense tractar de corregir una de les discriminacions que ells mateixos han descobert enguany. Arran del Dia de la Dona, es van posar a investigar quants carrers del seu poble que estaven dedicats a persones o a sants tenien nom d’home i quants tenien nom de dona. S’adonaren així que hi havia 54 d’homes i només cinc de dones, per la qual cosa proposen que el poble tinga una via amb el nom de la cantant lírica local Josefina Asins.

En proporció, el 91,5% dels carrers de Benifaió que porten nom de persona estan dedicats a homes i, en canvi, de dones són només el 8%, com recull la instància que ahir els mateixos alumnes presentaren a l’ajuntament i pogueren explicar en persona a dos dels regidors del poble, la d’Educació i el d’Esports i Transparència.

En l’escrit, els xiquets expliquen com, en vista de la discriminació que hi havia, van buscar dones «lligades a Benifaió que hagueren fet coses extraordinàries i que, per tant, mereixien un carrer amb el seu nom», com el que ara té, per exemple, la violinista Adelina Domingo, que és una de les poques excepcions en el nomenclàtor municipal.

Al llarg del tercer trimestre, els alumnes d’este grup de 6è han fet un treball de recerca amb l’ajuda del cronista oficial del poble, Enric Marí, del músic Carlos Mezquita i de la seua tutora, Anna Luci Tortajada -que els ha animat en el projecte-, i han descobert «les grans històries» de Clemència Llerendi (cantant i actriu), Rosa de Lima Rodrigo Gómez, Roseta, (cantant i vedet) i de la mateixa Josefina Asins, cantant de gran èxit de principis del segle XX que va viure i va triomfar a moltes ciutats del món tot i que va morir sola i arruïnada a Buenos Aires.

Major documentació

«Sol·licitem -es llig a la instància dels xiquets- que es valore la possibilitat de posar el nom de Josefina Asins a algun dels carrers del nostre poble, ja que és la dona de la qual més documentació hi ha actualment». A la xerrada amb els regidors per explicar-los la iniciativa, els xiquets han recordat que esta discriminació no es dóna només a Benifaió.