Ford presenta en Almussafes el nuevo tour de vehículos adaptados

Ford Adapta 2021, un programa desarrollado conjuntamente por Ford España, sus concesionarios y la Fundación ONCE, arranca este año en Valencia un tour por España, que permitirá a las personas con discapacidad que lo deseen probar modelos adaptados de la marca con las tecnologías más innovadoras. La presentación institucional del programa se ha celebrado esta mañana en la Fábrica de Ford en Almussafes. El alcalde de la localidad, Toni González, ha presidido el acto, junto con el presidente de Ford España, Jesús Alonso; el secretario autonómico de la vicepresidencia de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Iván Castañón; el director de Relaciones Institucionales de la Fundación ONCE, Ignacio Tremiño; el director de la Fábrica de Almussafes, Dionisio Campos; y el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Jose Manuel Pîchel.