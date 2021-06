L'Alcúdia acuerda celebrar en septiembre "l'Entrà" de la Virgen de l'Oreto

El Consejo Sectorial y de Participación de l'Entrà de la Virgen María de l'Oreto, formado por representantes del Ayuntamiento de l’Alcúdia, de la parroquia y de las comparsas participantes en la procesión cívico-religiosa que cada 7 de septiembre, víspera del día de la patrona, recorre las calles de la localidad, acordó ayer celebrar el desfile, una decisión condicionada a la evolución de la pandemia.

El punto más importante del orden del día de esta reunión extraordinaria era la decisión sobre la celebración o no del acto en las fiestas de este año: "Hace un año que reuniremos este mismo consejo para tomar la decisión de no celebrar l'Entrà del 2020, ahora dada la actual situación epidemiológica y la evolución de las vacunas, desde el ayuntamiento pensamos que sí que sería posible celebrar l'Entrà en septiembre, pero evidentemente es una decisión de todas las partes implicadas en el consejo", con estas palabras introdujo el tema Andreu Salom, alcalde de l'Alcúdia en la reunión de ayer. A continuación se inició un turno de palabra en que cada miembro pudo explicar su opinión, y finalmente todos los miembros decidieron que sería bueno para el pueblo que se celebrara, siempre si no hay ninguna circunstancia adversa que lo desaconsejo desde ahora en el día de su celebración.

Al orden del día se nombró también a Fernando Mañó, nuevo rector de la parroquia de Sant Andreu como vicepresidente del Consejo, así como la titular de la concejalía de Fiestas, Amparo Martí. También se decidió nombrar asesora de l'Entrà a Oreto Trescolí y coordinador del séquito a Rafael Herrera.

El Consejo de l'Entrà se reunirá de nuevo el 5 de julio para saber exactamente qué grupos de cada comparsa participarán y, en consecuencia, cuántos tabals y dulzainas se necesitarán. Hay que decir que hay más de un grupo de adultos y de niños, de las comparsas participantes: Pastorets, Vetes, Cabuts, Arquets, Carxofa, Negrets, Tornejants, Grup de Dansa, Bolero, Gropes, Dansadors.