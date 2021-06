Salud Pública investigará las aglomeraciones en el concierto de Cullera

Los organizadores del concierto aseguraron que tuvieron que suspender durante cinco minutos el concierto de Omar Montes para restablecer el orden tras comprobar cómo los cerca de 1.000 asistentes al evento enloquecieron en lo que calificaron como «fenómeno fan». En uno de los vídeos que grabó el propio manager del artista y que subió a sus redes oficiales se puede ver cómo en el arranque del concierto el público se concentró justo delante del escenario. En las imágenes se aprecia claramente cómo los asistentes estaban de pie junto al escenario, en algunos casos consumiendo bebidas alcohólicas, pese a que la normativa vigente en la Comunitat Valenciana deja bien claro que el público tiene que permanecer sentado, con mascarilla y sin beber.

Se atribuye a un episodio puntual y se alegan algunas expulsiones de aquellos que incumplieron la norma, pero los vídeos en los que se observan este tipo de conductas muestran diferentes momentos del día y escasa preocupación por la situación sanitaria. Por ese motivo, el área de Salud Pública ha puesto su foco en el evento musical y reclamará al ayuntamiento cullerense toda la documentación relativa a los permisos municipales y conocer tanto el aforo permitido como la capacidad del recinto para su posterior investigación.

El mensaje que las autoridades sanitarias lanzan es claro: «Si las cosas se hacen mal, volveremos a donde estábamos». Aunque es entendible que las empresas del sector musical, del ocio y cultural estén desesperadas por volver a la actividad, no todo vale ya que el virus no ha desaparecido, pese al incremento en el ritmo de vacunación experimentado durante las últimas semanas. «Deben ser conscientes de que en el momento en el que la incidencia crezca van a ser las grandes perjudicadas de nuevo. No parece razonable querer recuperar en quince días todo lo que han perdido en meses. Eso es pan para hoy y hambre para mañana», manifestaron las mismas fuentes.

Sin contagios en mayores

El temor que existe en estos momentos es crear un efecto llamada para los jóvenes. «Está claro que todas estas actividades se tienen que reactivar y se pueden llevar a cabo, pero siempre cumpliendo las normas establecidas para prevenir contagios. Y es la empresa la que debe vigilar activamente lo que ocurre. Lo malo de estos casos es que se corre la voz. Los jóvenes saben que hay fiesta en Cullera y acudirán allí de forma masiva. Cuando no les dejan entrar, luego se irán a otra parte a hacer botellón, aunque eso ya es algo que deben evitar la policía y la Guardia Civil. Lo importante es que cale el mensaje de que todavía debemos ser prudentes», alertó Salud Pública.

De hecho es este sector el que concentra los pocos contagios de Covid que se registran, lo que demuestra la efectividad del proceso de vacunación masiva. No se han detectado casos positivos en personas de 80, 70, ni 60 años. La mayoría se dan en personas jóvenes, en ocasiones de forma inesperada ya que son asintomáticos y se producen antes de la realización, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas, que requieren de una prueba PCR previa.

La imagen de las aglomeraciones frente a la que ofrece la organización del Medusa Beach, en la que se observan las mesas separadas para los asistentes. La investigación de las autoridades sanitarias dilucidará cuál fue la norma y cuál la excepción durante el evento musical de Cullera.