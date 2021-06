Castellonense y l’Alcúdia se ven las caras con Ribarroja y Callosa en la fase de ascenso

En la última jornada de liga, los albinegros dedicaron el segundo título consecutivo al factótum del club, el tristemente desaparecido meses atrás, Eliseo Pla. Lo consumaron con la lógica victoria por 1-3 sobre el colista Llosa. Marcos Campos de penalti al inicio del segundo acto y diez minutos después encarriló el partido. Marc, en las postrimerías logró el 1-3 final. L’Alcúdia por su parte no cumplió su cometido. Eso sí, el rival era de armas tomar, el Rayo Ibense. Aitor empató a la media hora el gol alicantino y dio la vuelta al inicio de la segunda. Sin embargo, el veterano Rafa Pina logró el empate ibense. La SD Sueca ha reeditado el mejor puesto en Preferente logrado hace nueve años, 5.ª plaza. En la última jornada ganó a l’Alcúdia de Crespins 1-2. Abdul y Peó adelantaron a los arroceros al principio y final de la primera parte. El Carcaixent, que solo presentó dos reservas, no pasó del empate en Enguera. El canterano Jorge empató el gol de los canalinos. Tranquilos desde hace jornadas estaban el Alberic y Alginet, 9.º y 10.º. Los franjiverdes empataron en Almussafes y los blavets perdieron contra el Muro 1-3. Juaco logró el empate.

Qué desesperante tiene que haber sido la temporada para un Promeses Sueca que tardó 12 partidos en lograr su primera victoria y que las cuatro seguidas logradas en los últimos cuatro encuentros les haya dejado a tres puntos de la salvación. El sábado ganó 0-2 a un Olleria que ha acabado séptimo. Chesnoiu y Zarzoso marcaron en la segunda mitad. El Almussafes ha acabado penúltimo.

El Cullera, a la espera

En el grupo 6 de Primera Regional, el Racing de Algemesí se proclamó campeón de liga y volverá a Preferente cuatro años después. Los de David Victoria ganaron 2-0 a su máximo rival, el Vall dels Alcalans, que también habría sido campeón si hubiera vencido. En el 7, el Cullera cumplió su cometido y venció 1-4 al Simat con lo que se sitúa primero. Sin embargo, descansa en la última jornada y La Font (d’en Carròs) y Benissa están a uno y dos puntos por lo que será complicado no ser destronado del liderato y por tanto, el ascenso. El Gorgos, a tres puntos de los cullerenses, tienen perdido el golaveraje particular y no es rival.