Salud Pública alerta del elevado riesgo de contagio entre jóvenes asintomáticos

El área de Salud Pública alertó ayer a los ayuntamientos del Departamento de Salud de la Ribera del riesgo que supone para la expansión del virus los continuos contagios de jóvenes asintomáticos. De hecho, no se han detectado casos en los sectores de la población que ha completado la pauta de vacunación.

Los últimos datos muestran un ligero ascenso de la incidencia en algunas ciudades, si bien la estabilidad todavía marca el escenario pandémico de la Ribera. Con todo, es el mencionado sector el que centra todos los focos. «La mayoría de contagios de la comarca se corresponde con un segmento de gente joven, que no está vacunada, todos ellos asintomáticos. Como ya pasó la semana pasada, los datos reflejan el buen funcionamiento de la vacuna pero al mismo tiempo nos alerta del alta capacidad de contagio de los jóvenes, al no ser conscientes de que portan la enfermedad. Hay que cumplir las medidas e ir con precaución y prudencia. Los no vacunados no podemos bajar la guardia», manifestó la concejala de Sanidad, Gemma Alós.

Este supone el mayor riesgo en estos momentos. Ya que son muchos los jóvenes que acuden a fiestas o se reúnen con amigos, todo ello sin mascarilla, y pueden generar grandes brotes de contagios.

Por lo que respecta a los datos en cuestión, Alzira ha registrado ocho casos en los últimos catorce días, lo que supone una incidencia acumulada de 17 por cada 100.000 habitantes. También se han detectado ocho en Benifaió, donde la incidencia alcanza los 48,98 por 100.000. Algo menor es en Carlet, que con siete contagios en dos semanas se sitúa en un índice de 44,21 por 100.000. En Cullera se han registrado 7, lo que sitúa a la localidad en una incidencia acumulada de 32,24; todas ellas de riesgo bajo o muy bajo.