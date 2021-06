La Ribera despide una fría primavera con un superávit de lluvia de hasta el 55 %

Los datos aportados por los observatorios de la Ribera inciden en esta tendencia con registros que en muchos casos se sitúan por encima de la media autonómica. En el estudio de la pluviometría sobresale la estación de Polinyà del Xúquer, donde un acumulado de 194,7 l/m2 en el último trimestre representa un superávit de lluvia del 55 % frente a los 125,8 l/m2 que las estadísticas señalan como la precipitación normal en este período. No es el único observatorio de la Ribera que se sitúa por encima de la media autonómica ya que, en el caso de Montserrat, la anomalía es del + 43 % con un acumulado de 169,6 l/m2. El informe de Aemet, no obstante, revela que la provincia de Alicante acogió los mayores registros de lluvia con un superávit del 82 % mientras que el acumulado medio en la provincia de València reepresenta una anomalía del + 26 %.

Otras tres estaciones de la Ribera ofrecen registros de lluvia con un superávit que se sitúa por encima de la media provincial. Se trata del observatorio de Sueca, con una anomalía de + 38 %, Carcaixent (+ 33 %) y Sumacàrcer ( +29 %). El informe de la primavera climática también recoge los datos de la estación de Rafelguaraf, donde el superávit de lluvia se sitúa en un 24 %.

El otro aspecto destacado de la primavera son unas temperaturas más bajas de lo habitual hasta el punto que es la primavera climática más fría desde 2013 y la cuarta más fría del siglo en la C. Valenciana. En el caso de la Ribera, además del observatorio de Turís que con una temperatura media de 14,8 º C registra la anomalía térmica más llamativa (+0,5 º C), también inciden en esta tendencia los registros de la estación de Sumacàrcer, con una temperatura media de 17,1 º C que es + 0,3 º C superior a la que se consideraría normal en base a los datos de referencia climática del período 1981-2010 mientras que en Carcaixent la anomalía es de + 0,3 º C y en Polinyà de + 0,1 º C.