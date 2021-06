Viñales y de Rosa suman valiosos puntos para el Orelac de Algemesí

Isaac Viñales y Raffaele de Rosa sumaron de nuevo valiosos puntos para la escudería de Algemesí Orelac Racing, tanto en el Campeonato del Mundo de Supersport como en el de Superbikes.

Raffaele de Rosa volvió a las primeras posiciones en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, en un gran premio que encumbró a Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha), que volvió a brillar y ya suma tres éxitos consecutivos en la campaña de su debut en el Campeonato del Mundo FIM Supersport. Para el Orelac Racing Verdnatura fue un fin de semana positivo, volviendo a demostrar que De Rosa puede estar entre los mejores y que Leo Taccini sigue con su progresión.

De Rosa se tuvo que retirar en la primera cita del gran premio tras unos entrenamientos libres en el que demostró que podía ser rápido. Fue protagonista en esa cita Leo Taccini, el segundo de los pilotos del Orelac, que se clasificó decimoquinto y sumó sus primeros puntos.

Por su parte, en la segunda jornada, de Rosa se situó en el grupo perseguidor de los pilotos más rápidos pero tras la caída de Maria Herrera (Biblion Iberica Yamaha Motoxracing) se exhibió la bandera roja y se compactaron de nuevo. Fue entonces cuando el italiano pudo recuperar algunas posiciones, sin contar con el ritmo cabecero. La nueva salida, fijada a 12 vueltas, propició un escenario diferente, una prueba al sprint donde la estrategia obligada fue darlo todo en cada giro. Philipp Oettl y Raffaele De Rosa completaban el grupo perseguidor, todos separados por menos de dos segundos. Finalmente se clasificó sexto.

Campeonato de Europa

«Nuestras expectativas eran muy altas y por tanto el resultado no ha sido tan positivo como esperábamos. Además, la caída del sábado no ayudó para el domingo pero la carrera fue bien. En la primera parte de la carrera estuve muy bien pero tras la bandera roja he forzado demasiado en un par de curvas y eso me hizo distanciarme del grupo de cabeza. No ha sido un fin de semana fácil pero es positivo. Puedo mejorar mi feeling con la moto, por lo que hay que seguir trabajando. El esfuerzo del equipo es brutal y hay que seguir así», manifestó de Rosa tras la prueba.

Por su parte, Leo Taccini se vio perjudicado por una penalización doble de «long lap» por lo que se vio retrasado en la clasificación. Aún así pudo sumar la victoria por lo que hace a los pilotos que compiten en el Campeonato de Europa, lo que permitió al Orelac volver al podio. Ahora, Aegerter manda en la clasificación general del campeonato con 119 puntos, 17 más que Odendaal y 37 por delante de Bernardi. González se mantiene sexto con 64 puntos, mientras De Rosa es octavo con 46 puntos.

Isaac Viñales luchó para lograr una decimoquinta posición pero vivió un complicado gran premio del Campeonato del Mundo de Superbikes en Misano, en la tercera cita del año. El piloto catalán fue décimo séptimo en la primera cita del gran premio, posición que repitió en la última prueba. Por su parte, logró ser más rápido en la Superpole Race, la competición reservada a diez vueltas.

Isaac Viñales cuenta en la actualidad con siete puntos en la clasificación general y se sitúa en ladécimo novena plaza. La próxima cita será en Donington Park, el legendario circuito del Reino Unido, del 2 al 4 de julio.