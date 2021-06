Fondos para la Casa Real

La fruta de verano en la Ribera de mal en peor. Los productores de fruta de hueso confiaban en que la reducción de la cosecha de este año se traduciría en unos ingresos económicos mayores. Algo complicado según señalan desde la Unió de Llauradors: «Los precios serán parecidos o incluso inferiores a la pasada campaña y no compensarán el gran descenso de cosecha». Ni nectarinas, ni melocotones, ni albaricoques, ni ciruelas ni paraguayos alcanzarán los precios deseables. Se comprende así que la superficie de fruta de hueso en la CV sea cada vez menor y que solo represente ya el 9% del total del Estado.Festivales musicales. El paso del cantante Omar Montes el sábado anterior por el Medusa Beach de Cullera llevó al extremo las medidas de seguridad previstas en el evento. El concierto se tuvo que suspender durante cinco minutos para restablecer el orden tras comprobar como los cerca de 1.000 asistentes enloquecieron en lo que calificaron como «fenómeno fan». Y Alzira prepara la vigésima edición del Festival Spanish Brass con siete interesantes actuaciones. Los conciertos nocturnos que se iniciarán el 29 de junio se trasladan este año, de forma excepcional, al patio del colegio García Lorca.

Notas deportivas. Alzira contará con un equipo en la máxima categoría estatal de Tenis de Mesa y otro en segunda división. El Hortitec sube al podio en todas las categorías del torneo autonómico de veteranos en Xàtiva. Y el técnico de Benimodo Abel Buades sustituirá en el banquillo del Atzeneta UE a David Albelda. Se trata de dos viejos conocidos nuestros que en su día defendieron los colores de varios equipos ribereños.

El urbanismo en nuestros pueblos. Un estudio del Institut Valencià d’Estadística sobre el período 2015-2019 da cuenta del evidente parón que sufre la obra nueva en las diferentes localidades de la comarca desde lacrisis de 2008. En 2015 las licencias de obras que se tramitaron representaron un 23,15% y Sueca fue el municipio que más expedientes gestionó con siete, uno más que Alzira. Cuatro se resolvieron en Algemesí y Cullera y únicamente uno en Carcaixent. En los años 2015 y 2016 Sueca se mantuvo a un nivel similar o inferior al de Alzira pero la tendencia cambió radicalmente los siguientes años hasta el punto de que en 2017 se tramitaron 45 obras de rehabilitación en Sueca y 34 en Alzira.Evitando inundaciones. Técnicos del gestor de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de la Oficina del Plan de Cercanías, de la Generalitat y de la CHJ trabajan con el Ayuntamiento de Benifaió para buscar una solución a la crítica confluencia del Barranc del Tramusser con la plataforma ferroviaria. Se trata de mejorar el paso del agua y de impedir desbordamientos.

Algemesí regenerará El Raval. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez, firmaba la orden que permitirá la demolición del antiguo grupo de viviendas públicas de la Generalitat que se encuentran en estado de ruina. Los técnicos señalaron que el valor de las reparaciones superaba el límite del deber normal de conservación. El consistorio que preside Marta Trenzano da luz verde a un proyecto urbanístico a largo plazo que genera suelo para la ampliación del colegio Salvador Andrés, que se considera imprescindible, y para habilitar nuevas áreas de recreo que contribuyan a recuperar el barrio.Recuperando la normalidad. Los bailes volverán a salir este año en la procesión de l’Alcúdia. El Consejo Sectorial y de Participación de «l’Entrà» de la Mare de Déu de l’Oreto acordaba celebrar este singular desfile a la espera de la evolución de la pandemia. Los representantes del Ayuntamiento, de la parroquia y de las comparsas se reunirá de nuevo a primeros de julio para determinar finalmente los grupos participantes.

Detención de un presunto asesino. David S. O., alias El Tuvi, que estaba acusado formalmente del asesinato de la joven de 19 años Wafaa Sebbah, desaparecida en noviembre de 2019, era detenido tas ser trasladado por la Guardia Civil a una finca familiar en las afueras de Carcaixent y confesar que había tirado el cuerpo sin vida de Wafaa el mismo día en que desapareció al interior de un pozo de riego de la masía que su familia vendió a un británico. Frente a la Casa Consistorial de La Pobla Llarga, lugar de residencia de Wafaa y sus familiares, se llevó a cabo una concentración de repulsa por los hechos y de condena de la violencia machista. Una ocasión desaprovechada. El óleo sobre tabla atribuido al Maestro de Alzira, titulado «Aparición de Cristo resucitado a la Virgen acompañado de los Santos Padres en el Limbo» era subastado en Madrid. El precio de salida de la obra era de 36.000 euros pero, finalmente, se adjudicó por 50.000. El cuadro, de gran calidad y belleza, muy bien conservado, procedía de la colección Lassala. El nombre del comprador no ha trascendido. Ahora su nuevo dueño que lo disfrute, aunque a mi me hubiera gustado más que ese cuadro lo hubiéramos podido admirar los alzireños y que hubiera pasado a formar parte de nuestro patrimonio historicoartístico.

El Xacobeo pasa por Alzira. El Gobierno incluye en el plan estatal de los Caminos de Santiago una inversión en Alzira de 2,7 millones de euros, de los que 2,3 se destinarán al proyecto de reconstrucción de la Casa Real, la fortaleza en la que abdicó Jaume I, y los otros 400.000 a la restauración de la muralla. Fotovoltaicas en Sumacàrcer. Una empresa proyecta la construcción de una planta solar que ocuparía cerca de 200 hectáreas entre los términos de Sumacàrcer, Navarrés y Chella.

SABIES QUÈ?

Tal dia com hui fa 50 anys van morir, a conseqüència d’un accident automobilístic en el terme de Carlet, tres veïns del barri del Carrascalet d’Algemesí.

El divendres farà mig segle que pronuncià una conferència a Antella, al voltant de les cooperatives d’explotació comunitària de la guerra, el jurista i catedràtic de Dret Agrari Juan J. Sanz Jarque.

El dissabte farà cinquanta anys de l’inici a Alzira del I Simposi comarcal sobre Antibiotecoteràpia ? Es va retre un homenatge al savi bacteriòleg Jaume Ferran.

El dimarts farà vint-i-cinc anys el diari donava compte del prestigiós premi de matemàtiques Lucien Godeaux alcançat pel professor cullerenc d’arrels alzirenyes, Alfred Peris.

AMB NOM PROPI DOLORES FURIÓ

La professora Maria Dolores Furió Ortega, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, va nàixer a Alberic l’any 1974. Maria Dolores és llicenciada en Ciències Actuarials i Financeres per la mateixa universitat, en la qual ha desenrotllat la major part de la seua carrera professional i forma part de la taula d’experts per al Pla de Financiació Plurienal de les Universitats i de la junta directiva de la Asociación Española de Economía Energética.

És professora titular en el Departament d’Economia Financera i Actuarial de la Facultat d’Economia.

Ha publicat nombrossos treballs d’investigació en revistes de prestigi, entre les quals citem Energy Policy, Energy Economics, Quantitative Finance, Estudios de economía aplicada, Spanish Jounal of Finance and Accounting, Sustaninability, etc.

És coautora, entre altres, dels treballs «Expectations and forward risk premium in the Spanish deregulated power market», de «Optimal hedging under biased energy futures markets», de «The Reliability of Spanish and German Electricity Forward Prices», de «Extremal Temperatures And Electricity Load in Spain» i de «Política partisana y comportamiento del mercado bursátil: evidencia para el caso español».

Maria Dolores s’ha incorporat recentment al Govern valencià com a directora general del Model Econòmic, Financiació i Política Financera en la conselleria d’Hisenda.