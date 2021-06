Si ara no, quan?

Iara tenim l’oportunitat d’aconseguir que la necessària ampliació del barranc de la Casella i el desviament del Barxeta siga, per fi, una realitat. Perquè aquesta infraestructura és urgent, perquè no podem esperar més i més i més, perquè no volem que cada tardor, hivern o primavera, Alzira siga notícia en tots els mitjans de comunicació espanyols i també, ens consta, d’Europa per una sola raó: ens hem tornat a inundar.

Hi ha diners. És possible iniciar els tràmits i cal demanar que es consigne una partida a l’efecte en els propers pressuposts generals.

El Pla de Recuperació Next Generation de l’UE contempla una primera fase d’inversions a Espanya dotada amb 70.000 milions d’euros per al periode 2021-2023 i Govern central té previst destinar 2.091 milions d’euros a la Preservació de l’espai litoral i als recursos hídrics, Component 5 del Pla de Recuperació, on en l’apartat C5.12 es diu que es destina aquesta quantitat, entre altres aspectes, a «actuaciones para mitigar el riesgo de inundación».

Hi ha més recursos econòmics i ara és el moment de demanar-los. Es pot plasmar la voluntat del Govern d’Espanya i les ganes d’acabar en les barrancades que inunden cada dos per tres els barris d’Alzira- i alguns del veí poble de Carcaixent- amb un gest, un: posar els diners damunt la taula.

Totes les forces polítiques de la nostra ciutat s’han compromès a demanar davant les institucions que ens governen que s’amplie el barranc de la Casella i s’actue en la confluència amb el Barxeta.

Volem saber quines iniciatives pensen portar endavant per tal de demanar unes obres tan necessàries. Perquè després de tants estudis, de tants anys d’espera, demanem alguna cosa més concreta:

Que en els propers pressuposts generals aparega una partida on es diga que tants diners es destinaran a finançar l’ampliació del barranc de la Casella i s’actue en la confluència amb el Barxeta.

* Signen també l’article: Salvador Oliver i José Vte. España de l’aavv L’Alquerieta, Enrique Daries de l’aavv Anna Sanchis, Paco González de l’aavv Balcó de La Ribera, Andrés Viguín de l’aavv Basses-Ribera, Voro Pérez de la FaavvAlzira, Fernando Alpuente de l’aavv Pere Crespí i Paco Gil de l’aavv La Vila.