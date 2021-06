Una avería en la línea de tren entre Alzira y Benifaió interrumpe la circulación durante dos horas

Según fuentes de Cercanías, el problema se ha detectado alrededor de las 6:00 de la mañana, lo que se ha traducido en una cancelación del servicio en la línea C-2 durante dos horas, aproximadamente.

No se ha podido reestablecer hasta las 8 de la mañana, aunque solo en los tramos entre València y Benifaió y Moixent y Algemesí. No obstante, los trenes han circulado fuera de su horario habitual desde entonces. Alrededor de las ocho y media se ha habilitado un servicio de autobús para conectar el tramo entre Benifaió y Algemesí. No obstante, dos horas después, la incidencia en la catenaria todavía no se había solventado.