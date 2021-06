El hallazgo de los restos mortales de Wafaa Sebbah en Carcaixent la tarde del pasado jueves tras más de año y medio desaparecida ha conmocionado a toda la sociedad. Periódicos, radios y televisiones se han hecho eco del terrible suceso. La Guardia Civil detuvo a David S. O. como sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años y El Tuvi (apodo de David), acabó derrumbándose ante los agentes y confesó que él mismo asesinó a Wafaa y ocultó su cadáver arrojándolo al interior de un pozo. Hoy, como ha informado Levante-EMV, que el presunto asesino de la joven, además, la torturó disparándole con una escopeta de aire comprimido.

Lo horrendo de este crimen machista se vio enturbiado, más aún si cabe, por las palabras que la periodista Ana Rosa Quintana, vertió sobre la joven en su espacio televisivo "El programa de AR'. Esto sucedió el 18 de junio cundo la presentadora esgrimió una frase que generó mucha polémica acerca del estilo de vida de Wafaa puesto que aseguró que "tenía muchas relaciones y eso siempre es problemático".

Las asquerosas palabras de Ana Rosa sobre el crimen de Wafaa.

Alucino con las palabras de esta mujer…🤦🏻‍♀️😡😡 #ElprogramadeAR pic.twitter.com/AH94TZq8Ck — NURIA 💜🎸👑Freddie Mercuri FOREVER (@NuriaNorida30) 18 de junio de 2021

Días después, el propio Ayuntamiento de la localidad de La Pobla Llarga, ha exigido a través de su perfil de la red social Facebook que Ana Rosa se disculpe públicamente. "Tendría que pedir disculpas públicamente, es necesario que dé una explicación o bien una matización, si es que la tiene, a las duras palabras que han ofendido a muchas personas", han escrito.

La publicación comienza con unas palabras de indignación acerca del juicio de valor lanzado por la veterana periodista: "Es lamentable que una persona que, además de ser mujer es madre, pueda excusar de alguna manera un asesinato por el comportamiento de una joven" e insisten en que el estilo de vida que lleve cualquier persona es una elección y "ninguna de ellas es un error, podemos estar o no de acuerdo unos con otros pero no se puede juzgar a una persona" e inciden en lo machista de las declaraciones de Quintana "cuando todavía el criterio para juzgar a los hombres y las mujeres parece que no sea el mismo".

El comunicado del consistorio del municipio de La Ribera está disponible en valenciano y en castellano.