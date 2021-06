La Ribera se queda sin representantes en Tercera División

Por primera vez en diez años, el fútbol ribereño no tendrá representación en la Tercera División. El martes fueron eliminados en las semifinales del play-off de ascenso la UD Castellonense y la UE l’Alcúdia.

Los rojiblancos, que estuvieron acompañados por más de 100 aficionados, empezaron su partido en El Palmeral de Callosa de Segura con los ánimos al máximo. Como en la ida, su máximo goleador, Tali, también mojó, adelantó a los ribereños y puso la eliminatoria de cara ya que obligaba a los de la Vega Baja a marcar dos goles para remontar. Pero los alicantinos lo hicieron en el tramo final de la primera parte. Los de Esteban Cana necesitaban un gol para jugar mañana la final en La Murta de Xàtiva, pero no llegó.

Un Antonio Escuriet lleno hasta los topes vio con frialdad cómo su equipo no podía ascender a Tercera División por cuarto año consecutivo. A los 13 minutos llegó el primer golpe, el penalti señalado por Alejandro Martínez Ibáñez que transformó Nicolau. Los albinegros no querían defraudar a los 1.100 aficionados presentes y en especial a los Ultras, que estuvieron cantando los más de 90 minutos y fueron a por el empate. Marcos Campos tuvo un mano a mano que desbarató Ángel. Posteriores centros no fueron rematados a gol.

Ya en la segunda parte, los pupilos de Iñaki Rodríguez siguieron apretando. Tobías y Jonny lo intentaron de lejos. Al filo de los 20 minutos, Jonny remató de espuela en el área pequeña y Ángel respondió con otro paradón.

Tras un primer intento de Joe que fue al lateral de la red, llegó el deseado empate. Sin embargo, aunque Iñaki puso más carne en el asador con el delantero de Guadassuar Diego Fuster, paradójicamente, el Riba-roja hizo emplearse a fondo a Cristian a 15 minutos para el final. En un acto de reflejos, ya con el tiempo concluido, el meta del Castellonense se estiró para blocar el lanzamiento de Dani Alfonso.