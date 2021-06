El Alzira femenino deja escapar la victoria en el minuto final y cae de nuevo en la tabla

Un minuto le sobró al Alzira femenino, en su último partido como local de la temporada, para reencontrarse con el triunfo en la penúltima jornada de la Liga Autonómica Valenta. Las ribereñas cayeron a la 7.ª posición tras sumar un punto que supo a poco tras igualar a tres goles frente al Valencia D. Golpearon primero las blaugranas con un tanto de Ainhoa Plaza en el minuto 21 que rápidamente fue respondido por el Valencia que, no solo igualó el encuentro, remontó antes del descanso. No se vino abajo el equipo de Sergio Mesa y a la hora de partido encontró portería por medio de Paula Burguera. Minutos después de nuevo Ainhoa Plaza anotaba y le daba la vuelta al marcador en favor de un Alzira que mandó al traste varias ocasiones a la postre cruciales. Cuando ya se cantaba la victoria, el Valencia hizo un tanto que fue un jarro de agua fría.

El Càrcer no se pudo despedir de 1.ª Regional con victoria, cosa que no empaña la gran temporada realizada culminada con un ascenso de categoría. El conjunto del José Sirera visitó al que ha sido hasta el final su máximo rival por el ascenso, el Discóbolo B. Gozó el Càrcer de varias ocasiones, una de ellas con una vaselina de Andrea Tormo, de las que no sacó ventaja cosa que sí hizo el conjunto de La Torre que anotó un gol en cada tiempo. En la fase de permanencia el Alzira B cerró la temporada con una victoria por 2-0 sobre el Ontinyent. Trabajaron bien en defensa las de David Bermell que limitaron las ocasiones visitantes y fueron efectivas en el área rival. Anna Cantús deshizo la igualada nada más volver de vestuarios y Alejandra Antelo cerró el marcador en el último minuto.

Empate a cuatro

En 2.ª Càrcer y Almussafes regalaron a los aficionados un partido de final de temporada lleno de goles. Hasta ocho tantos se vieron en la igualada a cuatro entre ambos. En el primer cuarto de hora el Càrcer anotó tres (Nuria Márquez 2 y Andrea Gil) y el Almussafes uno (Agueda Piqueras). Antes del descanso el marcador volvió a moverse con dos goles azulones (Tania Borras y María Dib) que igualaron la contienda. Andrea Gil volvió a perforar la red rival por medio de un penalti en el minuto 73 que ponía por delante al Càrcer. Diez minutos después Laia Chanza hacía el último gol del encuentro que establecía la igualada final. En la Liga Plata otro derbi, éste entre Alginet y Ràcing d’Algemesí, daba carpetazo a la temporada. Carla Miravalls hizo el 0-1 para las algemesinenses –jugaron con una más durante 56 minutos por lesión en el Alginet que no presentaba cambios- que se vieron empatadas gracias al tanto local de Lara Castell. En el tiempo de descuento Marta Antón remachó a la red una falta lateral que propició el triunfo y la segunda posición de la Liga Plata para el equipo amarillo.