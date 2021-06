Los padres piden un nuevo colegio en la Barraca al temer el derrumbe

Fuentes municipales subrayaron que el primero de todos los problemas deriva de «la antigüedad que tiene el edificio, que se construyó en los años 60 y ha quedado obsoleto». «Las paredes están repletas de humedades, hay diferentes fracturas y problemas estructurales. Además el edificio presenta cierto riesgo de derrumbe por la alta presencia de termitas», detallaron, tras la reunión celebrada entre los representantes de la comunidad educativa y el consistorio.

No es el único inconveniente que encuentran los padres, ya que a estas circunstancias ha que sumar el problema del espacio. «Los niños no tienen un sitio en el que jugar, no disponen de aula de inglés y ven como el centro no presenta los recursos necesarios para poder beneficirse de una educación de calidad», comentaron al respecto las mismas fuentes.

Además, por el fuerte temporal del invierno pasado, se abrió un boquete en la sala del director, como ya avanzó Levante-EMV, que todavía no ha sido reparado. «Esta zona ha quedado inutilizada, teniendo que realizarse las reuniones en el aula de la profesora de refuerzo, que a su vez se ha quedado sin un lugar para ejercer», lamentaron.

Según las familias, para poder acoger al Pla Edificant necesita un solar, pero la entidad local menor «no dispone de espacios y las competencias en este ámbito pertenecen al Ayuntamiento de Alzira, que debe ser el encargado de iniciar toda la burocracia».