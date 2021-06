El Ayuntamiento de Sueca ha reclamado a Turisme Comunitat Valenciana la puesta en marcha de los servicios de lavapiés y duchas de las playas tras el creciente malestar de los usuarios, que deben limpiarse la arena con mangueras.

"Entendemos las quejas de la ciudadanía y visitantes, que se ven obligados a utilizar la instalación como puede sin terminar. No se puede permitir que, en las fechas en las que nos encontramos, con nuestras playas ya a pleno rendimiento, Turisme Comunitat Valenciana aún no haya procedido a poner en marcha este servicio", asegura el concejal de Servicios Municipales, Joan Carles Vázquez, que prosigue: "Desde el ayuntamiento hemos puesto todo nuestro esfuerzo, además de recursos económicos y de personal, para tener la instalación a punto y, por ello, no se puede consentir que se retrase su funcionamiento al 1 de julio. Nuestras playas no son menos importantes que otras de la costa valenciana que puedan contar con más afluencia turística. Tenemos los mismos derechos que cualquier otra zona de playa y, por ello, después de varias peticiones formales, reclamamos ahora públicamente que actúe a la mayor brevedad".