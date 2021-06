Barreras flotantes en tres acequias bloquearán la salida de residuos al mar

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía de Medio Ambiente y el Consell Local Agrari, y en colaboración del Sindicato de Riegos, ha instalado barreras flotantes en tres puntos claves del sistema de acequias que desembocan en el mar para evitar la llegada de residuos a las playas.

La desembocadura de las acequias que rodean los campos de arroz en el mar representa un problema de difícil solución, al menos a corto plazo. Por ello, el consistorio trabaja para agilizar las gestiones necesarias, que se prevén lentas, y, al mismo tiempo, buscar soluciones provisionales, como la instalación de estas barreras flotantes de contención de residuos sólidos para que estos no acaben en el mar. Los residuos que se acumulen se retirarán de forma periódica.

La última vez que se pusieron barreras de este tipo en la costa valenciana fue en el año 2007, a raíz de la celebración de la Copa América. Desde entonces no se habían vuelto a instalar en la zona marítima de Sueca. «Nuestra pretensión es intentar mantener lo más limpias posibles nuestras playas y, para ello, además de esta medida provisional, queremos apelar también al civismo de la ciudadanía y visitantes porque, a veces, un comportamiento imprudente provoca que todo tipo de residuos de plástico acaben en el mar», señaló ayer el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, mientras incidía en que el consistorio que las instituciones superiores a aporten una solución. «Nuestra pretensión es alcanzar durante esta legislatura al menos un compromiso formal del Ministerio y la UE», comentó.

El presidente del Consell Agrari, José Luis Ribera, destacó por su parte la importancia de estas barreras, que impedirán la llegada de residuos sólidos al mar. «Por la proximidad de las acequias a los campos de cultivo se suele responsabilizar a los agricultores, cuando no es la realidad. Hoy en día, todos los envases de productos agrícolas están registrados y no se pueden tirar en cualquier lugar. Considero que este sistema provisional puede resultar muy efectivo si, al mismo tiempo, apelamos a la responsabilidad de todos para no depositar en cualquier lugar residuos que puedan acabar en una acequia y en la playa.

La concejal de Medio Ambiente, Carmen Pérez, incidió en que se trata de una solución provisional a un problema complejo que se presenta todos los años: «No se puede elegir la hora en la que desembocar el agua procedente de los arrozales porque depende de muchas circunstancias. Tampoco se puede detener su salida, porque se desbordaría en los campos. Por ello, ante la imposibilidad de elegir los horarios de suelta de agua, decidimos poner estas barreras para evitar el máximo número de residuos posible en el mar».

Sueca elimina la caña invasora del entorno del azud

El Ayuntamiento de Sueca ha iniciado en los últimos días los trabajos de acondicionamiento en el entorno del azud del Xúquer, un paraje de gran valor natural. «Se trata de uno de los primeros proyectos que me propuse cuando asumí el área de Medio Ambiente. Hemos estado trabajando mucho en él y, por fin, con la colaboración del Consell Agrari y el Sindicato de Riegos, va a ser posible. Con esta actuación de acondicionamiento y retirada del cañaveral que afeaba tanto el paisaje, conseguiremos poner en valor toda la zona», explicó la edil, Carmen Pérez.