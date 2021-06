La rebelión de los músicos

Ordenación sacerdotal. El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, ordenaba el día anterior en la Catedral a un joven alzireño. Se trata de José Forner Expósito, de 28 años, feligrés y muy vinculado a la parroquia de Nuestra Señora del Lluch.Motociclismo. El piloto de Corbera Aaron Canet subía de nuevo al podio en Sachsenring. Salió en la décima posición pero fue de menos y más y demostró que tiene el nivel para estar en la pelea por ganar carreras este año. El corredor del Aspar Team consiguió la segunda posición en una carrera espectacular y llegó a acumular 2,9 segundos de diferencia sobre sus perseguidores.

Ford en crisis. Ford España sigue los pasos del resto de fábricas del automóvil de Europa y también reducirá su capacidad de producción durante el tercer trimestre de este año. Plantea otro ERTE de tres meses por falta de chips y seguirá sin turno de noche. El nuevo expediente de regulación temporal de empleo afectará a la mayor parte de la plantilla de manera rotatoria. La producción de vehículos y motores quedará bajo mínimos en verano.Crisis en la Santa Cecilia de Cullera. La decisión de la junta directiva de la Sociedad Musical Instructiva de no renovar el contrato al director artístico de la entidad, Carlos Garcés, precipitaba la dimisión irrevocable de Enrique Sapiña, presidente desde hacía apenas mes y medio. El hecho generó malestar en la masa social y el sector crítico pedía que se convocara un voto de confianza. Al parecer Garcés concitó muchos comentarios de apoyo y agradecimiento en las redes sociales.

De fútbol. La UD Alzira queda encuadrado finalmente en el grupo quinto de la Segunda RFEF junto a equipos de Murcia, Andalucía, Castiila-La Mancha y Melilla. Los alcireños volverán a disputar la Copa del Rey después de trece años. Y el Castellonense y l’Alcúdia se disputaban en el partido de vuelta, tras cosechar sendos empates, el ascenso a la Tercera División. Lamentablemente cayeron derrotados en las semifinales y continuarán en Preferente. La Ribera se queda sin representantes en Tercera División.

Los Juzgados de Sueca. Como los de otras muchas ciudades están dispersos. Pronto, tras el verano, se reagruparán para reducir esa dispersión. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha alquilado la antigua sede de muebles Casanova, un inmueble de más de mil metros cuadrados que se localiza en la Ronda del Cabanyal, a 700 metros del edificio que acoge la mayoría de juzgados de la localidad en la plaza del Convent, para solventar la falta de espacio y reunir el mayor número posible de salas. Para que luego digan que la Justicia no se mueve.Los empresarios de Algemesí activos. La Agrupación Empresarial de la localidad recuperaba la normalidad con la celebración de una nueva edición del Reconeixement EMPAL. En esta ocasión se ha distinguido la trayectoria profesional de Javier Faus Llácer, de Milar Faus Algemesí. En el acto, que contó con la participación del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, del presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, y de la alcaldesa de la ciudad, se destacó la labor de un empresario triunfador. Enhorabuena.

Guardó d’Honor de la Mancomunitat. El Teatre Liceu d’Alberic, localidad en que tendrá lugar el próximo mes de noviembre la XIX assamblea, fue el marco elegido para entregar al Secretariat Permanent de l’Assemblea d’Història de la Ribera el Guardó d’Honor de la Mancomunitat de la Ribera Alta. El alcalde Toño Carratalá, anfitrión del evento, y Txema Peláez, presidente de la Mancomunitat destacaron en sus parlamentos la importancia de los encuentros de historiadores y estudiosos comarcales que se vienen celebrando desde 1980. El catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, el suecano Antoni Furió, recogió la figura realizada por Leonardo Borrás y recordó como la Assemblea ha servido y sirve para vertebrar y hacer comarca.Proteger la sierra. El Ayuntamiento de Alzira ha tomado la iniciativa y ha iniciado conversaciones con los responsables políticos de las localidades cuyos términos municipales se vinculan con la Serra de Corbera (Benifairó de la Valldigna, Corbera, Favara, Llaurí y Tavernes de la Valldigna) por tal de trabajar conjuntamente y afrontar de manera coordinada la prevención de incendios en un paraje muy valorado botánicamente que fue declarado el pasado octubre por el Gobierno Valenciano como Zona Especial de Conservación. Las iniciativa es magnífica, ahora cabe esperar que dé frutos. La lonja de Cullera, a más. Las capturas de los pescadores de la localidad subren un 14,6% y generan 3,4 millones de euros. La cofradía cuenta con 46 barcos que trabajan con la marca «Peix de Llotja» para estimular el consumo. La lonja ha gestionado el último año 785 toneladas de pescado y marisco, un 34% del total de la provincia y fue una de las que más creció el pasado año.

Los impuestos de Carcaixent siguen coleando. El gobierno municipal descarta recurrir el fallo que anuló la subida fiscal y recortará 1,2 millones de euros sus cuentas para cuadrarlas. Alcanzan habitualmente los 20 millones, lo que supone renunciar al 6%. El alcalde destaca el escaso margen de maniobra que tiene ya que muchos de los gastos son fijos. Breves en titulares. «Las fallas arrancarán en Alzira en agosto con la pólvora como protagonista», «La recogida puerta a puerta aumenta un 120% los envases que se reciclan. La fracción de papel y cartón crece una media del 64% en los pueblos adheridos al servicio de la Mancomunitat» y «Los padres piden un nuevo colegio en la Barraca al temer el derrumbe y arremeten contra la Conselleria de Educación por no haber reparado los daños del temporal de invierno».

Los jóvenes y la fiesta. Otra vez los jóvenes son noticia por saltarse todas las medidas anticovid. En esta ocasión, decenas de chavales festejaron San Juan en las calles (ya que la playa estaba cerrada) de El Perelló sin mascarilla, bebiendo alcohol y hasta bailando sobre coches. Los vecinos denuncian la escasa vigilancia policial mientras el ayuntamiento lo atribuye a un hecho «aislado y puntual» y defiende la eficacia del dispositivo de seguridad especial.

SABIES QUÈ?

Tal dia com hui fa vint-i-cinc anys amb un concert de les dos bandes locals, la Unió Musical i l’Artística, es clausurava a Carlet la commemoració del 25 aniversari de l’Institut Eduardo Primo.

El dimarts farà un quart de segle que s’inauguraren les obres que s’havien realitzat a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de l’Alcúdia i també el mateix temps què s’inaugurà a Cullera un carrer dedicat a la localitat francesa de Le Bouget, municipi agermanat amb la ciutat de la Ribera Baixa.

El jove trompetista d’Alberic José Martínez Colomina, professor del Conservatori Superior de Música de València, aconseguia un gran triomf en quedar segon al prestigiós premi internacional Semper celebrat a Paris.

AMB NOM PROPI BERNARDO PASTOR

El sacerdot Bernardo Pastor Sales va nàixer a Corbera l’any 1946.

Després d’ingressar en el Seminari Metropolità de València i de realitzar els estudis corresponents, va ser ordenat sacerdot l’any 1971 per l’aleshores arquebisbe de València, José Maria García Lahiguera.

Bernardo va iniciar la seua labor pastoral com a vicari de la parròquia de la Santa Creu de Pedreguer, la continuà com a rector de Xaló i de Llíber, després a la parròquia de la Santa Cena de Polinyà de Xúquer, a Sant Joan Baptista d’Alzira i a l’Assumpció de la Mare de Déu de Carcaixent. Entre 1999 i 2016 va ser capellà de l’Hospital de la Ribera, també rector de Sant Antoni Abat de Fortaleny i després, l’any 2016, va ser adscrit a la parròquia de sant Pere màrtir i sant Nicolau bisbe de València.

A totes les localitats on ha exercit el ministeri ha deixat la seua empemta, particularment a Alzira i Carcaixent, on se li recorda amb afecte pel seu treball a favor de la millora dels respectius temples i per la seua dedicació tant a la Setmana Santa com a incrementar la devoció pels patrons locals.

El passat dijous a Alzira, i ahir a Carcaixent, localitats a les quals està especialment vinculat, Bernardo celebrà el 50 aniversari de la seua ordenació sacerdotal.