Los pensionistas exigen en Alzira una paga digna

El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para reformar las pensiones anunciado ayer no evitó la manifestación que había convocado en Alzira el Col·lectiu per les Pensions bajo el lema «Lluita!!! Per acabar amb la pobresa». Medio centenar de pensionistas participó en una protesta que recorrió el centro de Alzira para reclamar unas pensiones públicas dignas o una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. «Con pensiones de 425 o 600 euros hay mucha gente bajo el umbral de la pobreza», indicaron.