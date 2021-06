Los contagios por Covid se duplican en la Ribera en las dos últimas semanas

Flexibilizar el uso de la mascarilla ha dado un respiro a la población, pero el coronavirus todavía circula entre personas y las hace enfermar. El último recuento realizado por la conselleria de Sanitat muestra que los contagios en la Ribera se han duplicado en las dos últimas semanas. Si bien es cierto que la incidencia comarcal se encuentra todavía en un nivel de bajo riesgo, son dos las localidades donde un puñado de positivos provocado que se supere el umbral máximo (por encima de los 250 casos por cada cien mil habitantes).

En catorce días, se han registrado 164 contagios de Covid en la comarca, según la estadística oficial. Un dato que parece insignificante si se compara con la situación vivida tras la Navidad pero que revela una ligera tendencia alcista de casos. De hecho, el número de positivos activos representa prácticamente el doble que hace dos semanas. De ese modo, el cómputo ya eleva la incidencia acumulada en la Ribera hasta los 35,7 contagios por cada cien mil habitantes, mientras que antes de la liberación de las restricciones más estrictas alcanzó mínimos de tan solo 7.

El portal de Sanitat ya sitúa a varias localidades en un umbral de riesgo de contagios medio (entre cincuenta y ciento cincuenta casos por cada cien mil habitantes): Benifaió, Carcaixent, Càrcer, Carlet, l’Alcúdia, Real y Sollana. Asimismo, sitúa a Alcàntera y Sellent por encima del nivel de máximo riesgo (250 por cien mil) al contabilizar nueve y un contagios, respectivamente.

La supresión de las normas más restrictivas se ha traducido en un incremento de la movilidad y la proliferación de fiestas juveniles, que unidas a los viajes de fin de curso han provocado un incremento notable de los contagios en todo el país pese al notable avance de la vacunación masiva. De hecho, es el grupo de población más joven el que concentra los nuevos contagios. Los datos de Sanitat revelan que la mitad de los casos detectados se concentran en el grupo de población de quince a veintinueve años.

Por este motivo, las autoridades municipales y sanitarias reclaman encarecidamente un comportamiento más prudente a a este colectivo. Así se pronunciaba ayer, por ejemplo, la concejala de Sanidad de Alzira, Gemma Alós: «Pedimos mucha precaución, especialmente a los jóvenes y niños que no están vacunados. El perfil de los nuevos contagios en la comarca se sitúa en la edad de 30 años, es decir, personas que todavía no están vacunadas. Aunque estamos en una nueva normalidad, el virus no ha desaparecido, tenemos que cumplir las medidas y tener especial atención en las situaciones de la vida cotidiana para evitar contagios».

Mantener la mascarilla

El consistorio dio un paso más allá y recomendó a la población mantener el uso de cubrebocas excepto en espacios naturales o playas. «Pensamos que es bueno que la mascarilla continúe utilizándose», advirtió.

Por lo que respecta a la vacunación, por segunda semana consecutiva, el Departamento de Salud de la Ribera administrará más de 18.000 dosis en los diez puntos repartidos por la comarca. A partir de la próxima semana, se iniciará la inmunización de las personas entre treinta y treinta y nueve años.