ara que tinc vint anys

Sembla mentida però ja han passat vint anys des que tingué lloc a Alzira la primera edició del Festival Internacional Spanish Brass. Un fet que demostra la seua consolidació i prestigi i que fa de la nostra ciutat un punt de referència en el panorama internacional de la música per a metalls.

Són 20 anys ininterromputs de bona música, amb artistes inimitables, professorat local, nacional i internacional, de gran renom que ha impartit classes a uns 2.000 alumnes. Un encontre que atrau i fidelitza un públic que gaudeix amb entusiasme cada concert.

L’Ajuntament d’Alzira agraeix a Spanish Brass per confiar en Alzira com a seu d’aquest festival i per la seua fervent implicació en cada edició. També els felicitem pel Premi Nacional de Música, ben merescut -i en el qual alguna cosa tenim a veure- i pel Premi Carles Santos 2020 al millor disc de música clàssica contemporània, Les aventures de Monsieur Jules, conjuntament amb Albet Ginovart.

La Regidoria de Cultura, la Societat Musical d’Alzira i el grup Spanish Brass hem organitzat set concerts (del 28 de juny al 3 de juliol), que tenen lloc al pati del CEIP Federico Garcia Lorca i al claustre de la Casa de la Cultura. Donem màxima difusió als concerts i col·laborem en les classes i els tallers que s’imparteixen als joves estudiants.

De segur que l’any que ve, superats els contratemps ocasionats per la pandèmia de la Covid-19, tornarem a la normalitat i recuperarem el Gran Teatre després de les millores que s’hi estan realitzant i celebrarem els 100 anys d’aquest espai cultural incomparable.

L’any passat, malgrat la situació sanitària que estàvem patint, es va mantindre el festival amb les lògiques limitacions. Va ser el primer any en el qual no es van fer els cursos, trobàrem a faltar els alumnes i els professors, però així i tot férem cinc concerts.

Enguany es recuperen els cursos d’instruments, les classes magistrals i s’incrementa el nombre de concerts. Es manté el concurs de composició i la figura de compositor resident que és Vicente Ortiz Gimeno, que realitza una obra per encàrrec la qual serà interpretada per Euskadi Brass i Spanish Brass. També retrem un homenatge a la personalitat del festival Gregory Fritze.

Comptem amb músics internacionals com Adam Rapa, Luca Dell’anna, Pablo Domínguez i el director Thierry Caens. Els grups participants són Rumbau Grup de Metalls; Balkan Paradise Orchestra; Sbalz Junior Brass Ensemble; Euskadi Brass, Miguel González i Neus Pérez Duo, i acabem amb Sbalz Brass Ensemble, sota la direcció de Thierry Caens, en una nit plena de sorpreses i reconeixements.

Els concerts de Música al Claustre, la XXII Mostra de Jazz al Carrer, el 33 Encontre de Teatre a l’Estiu i aquesta 20 edició del Festival Spanish Brass són exemples que demostren el suport de l’Ajuntament d’Alzira per la cultura, pels artistes i per la creativitat.

Perquè si bé és cert que sense menjar no podem viure, sense la cultura no podem somiar. Així doncs, somieu i gaudiu de l’oferta cultural d’Alzira que, com aquest festival, es manté jove i té vida per a llarg.