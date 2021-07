El MIM torna a Sueca amb l’estrena de 14 espectacles i més de 50 representacions

La Mostra Internacional de Mim a Sueca (MIM) torna este mes de setembre amb la seua 31 edició i una gran varietat de propostes que serviran per a tornar a connectar als espectadors al còctel d’emocions que sempre ofereix este festival de teatre gestual. Un MIM que es projectarà, del 15 al 19 de setembre, a les sales i espais preparats per a una ocasió especial per les circumstàncies actuals.

Un total de vint-i-sis companyies es donaran cita per oferir més de mig centenar d’actuacions en cinc intensos dies. Després de no poder celebrar-se en 2020 a causa de la pandèmia, el MIM regressarà amb totes les mesures de seguretat i l’única intenció de fer gaudir als espectadors amb les propostes artístiques més innovadores.

«Hem treballat més que mai perquè l’ocasió ho requeria i no hem escatimat en esforços per continuar en l’avantguarda i dur de nou a Sueca un bon grapat d’espectacles que seduiran als espectadors de totes les edats. Serà un MIM inèdit perquè estarà adaptat a les mesures sanitàries però, al mateix temps, serà el MIM més ambiciós que hem dut mai endavant», comentà ahir el seu director Joan Santacreu en la presentació de la 31 edició, un acte en el qual la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, va afirmar que «la fórmula del MIM és idònia perquè els espectacles ajuden a evadir-se de molts fets que no ens agraden en el nostre dia a dia».

Joan Santacreu destacà que l’esforç per a dur endavant esta edició ha sigut molt major i va incidir en el treball realitzat pel que fa a les mesures de seguretat: «Som molt prudents amb els protocols sanitaris. Volem que l’organització siga impecable i hem adaptat llocs per a esta ocasió on tots els espais comptaran amb seients assignats, tant als espectacles de pagament com als gratuïts». En este aspecte, una de les novetats serà la infraestructura que s’instal·larà en el Sequer de l’Espai Jove, una graderia amb una cabuda que permetrà ampliar l’aforament respecte a la que substituirà, la de la plaça de l’Ajuntament, on enguany no es muntaran les grades esglaonades. Una altra novetat serà l’extensió del MIM a les festes locals.

El MIM, un dels tres festivals més rellevants de teatre gestual d’Europa i el més important en la seua especialitat de l’Estat espanyol, tornarà a fer gala de la seua vàlua amb l’estrena de 14 espectacles. Companyies internacionals com la Cie. Bivouac amb Perceptions desplegaran tot el seu potencial per primera vegada a la C. Valenciana i ho faran en un dels nous espais, el CEIP Cervantes, amb entrada gratuïta per a tots els públics. De la mateixa manera i des del Regne Unit, Gandini durà a Sueca la seua proposta més estètica i moderna amb «4x4: Ephemeral Architectures». Un altre dels plats forts serà l’estrena de «Déjà vu», de la Cia. Manolo Alcántara.

Les companyies valencianes tindran, una vegada més, el suport del festival i prova d’això seran les quatre estrenes absolutes que es presentaran. La Cia. Maduixa mostrarà per primera vegada l’espectacle, «Migrare», on quatre dones van a la recerca d’un lloc on arrelar-se i trobar la seua llar. Les dones seran també protagonistes en «Cheval», de Laura Valero, i «Inndividu(e)s», d’Arsènika. Per la seua banda, Radiante serà l’encarregada, amb la seua proposta lumínica «La llum del MIM», d’omplir la plaça de l’Ajuntament en esta edició.

Les circumstàncies sanitàries actuals no permetran els espectacles itinerants de carrer. No obstant això, des de l’organització han preparat nous enclavaments com els situats al Molí dels Passiegos, l’Escola Jardí de l’Ateneu, el Claustre del Convent, el Pàrquing de les Bassetes o el CEIP Cervantes, llocs que es convertiran en espais escènics a l’aire lliure on es desplegaran les més de mig centenar d’actuacions.