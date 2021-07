Los vecinos claman por acabar una urbanización de Alginet tras 50 años

Recientemente, el consistorio sometió a información pública el proyecto urbanizador por el que pretende habilitar un sistema de evacuación de aguas fecales para subsanar el problema de vertidos al medio ambiente, circunstancia por la que el Tribunal Superior de Justicia condenó en 2017 al exalcalde Enrique Girona y al exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Ramos. Más tarde, una nueva magistrada amplió la condena a ambos y les obligaba a hacerse cargo de la construcción del alcantarillado, mientras declaraba responsable civil subsidiario al ayuntamiento.

La sociedad civil congregó hace escasas semanas a más de doscientos vecinos en una asamblea para plantear la estrategia a seguir ante el proyecto presentado por el ayuntamiento, al que muchos de ellos ven inconvenientes. «El nuevo proyecto no aprovecha el trazado del alcantarillado que se proyectó en su momento y que está inacabado. Hay unos doscientos chalés construidos para estar conectados a esa red», explican los vecinos, que prosiguen: «Ahora lo cambia todo, no aprovecha la gravedad de la propia montaña y plantea la instalación de una cantidad de bombas absurda, los estudios de arquitectos con los que hemos hablado nos dicen que es descabellado». Al respecto, apelan a buscar una solución menos dañina.

No obstante, una de las cuestiones que más molesta al colectivo vecinal tiene que ver con el hecho de abordar, en una fase inicial, solo la construcción del colector de aguas fecales. «No tiene ningún sentido que abran la calle para instalar el sistema de alcantarillado y que luego tengan que hacer lo mismo para instalar el alumbrado. Lo lógico sería aprovechar la obra para concluir toda la urbanización», sostienen.

Una inversión inicial de 8 millones

La Sociedad Civil Particular de Los Lagos teme que el consistorio frene su inversión una vez concluya la construcción del colector. «No bebe parar ahí. El ayuntamiento prioriza el alcantarillado porque es consciente de que tiene una sentencia en su contra por vertidos incontrolados en el monte, pero el juez le obliga a acabar toda la urbanización y, no solo eso, sino a asumir los costes. No puede pretender que seamos los vecinos los que asumamos ese gasto, tal y como han planteado siempre», alega el colectivo vecinal.

El consistorio prevé una inversión que rondará los ocho millones de euros para completar el colector de una urbanización que cuenta, aproximadamente, con unas 1.800 parcelas y alrededor de dos mil residentes. No obstante, se estima que el coste de concluir la colonia, inacabada desde los años setenta, será todavía mayor. «La sentencia detalla cómo el ayuntamiento, cuando ya era alcalde José Vicente Alemany, levantó el embargo de 500 millones de pesetas al promotor, dinero que tendría que haber utilizado para concluir la urbanización en vez de resolver sus deudas. Desde hace más de cuarenta años recibe los impuestos de unos vecinos que pagan como zona urbana pero viven en una selva. Y hace poco subastó algunas propiedades de la constructora. Con todo ese dinero, podría haberse acabado la urbanización hace mucho tiempo», concluye el colectivo vecinal.