Amenazan con dejar las aulas vacías si no reparan ya el techo del colegio

La Asociación de Madres y Padres del colegio Sant Antoni de la Mar de Cullera ha anunciado que dejará de llevar a los hijos al colegio, cuando se reanuden las clases en septiembre, al considerar «en grave peligro la integridad física de los niños» por las importantes deficiencias detectadas desde hace años en el techo del centro educativo. La AMPA se ha plantado ante la inacción de las autoridades y exige soluciones rápidas tanto a la conselleria como al ayuntamiento. «Nuestra paciencia se ha acabado tras tantas promesas incumplidas y después de soportar situaciones que no se deberían dar en el siglo XXI», reprochan las familias.

Las deficiencias salieron a la luz durante el curso 2015–2016, cuando cedió parte del techo. Por fortuna, los niños habían salido de la zona de peligro diez minutos antes. En aquella ocasión, se realojó una clase y se reparó únicamente la zona más afectada. Los padres lo consideraron un «parche» y les prometieron la reforma integral del colegio. Un episodio posterior de lluvias intensas provocó que se desprendieran numerosas tejas y se acordonó la zona. Según los padres, «desde entonces, cada vez que hay lluvias, se producen goteras y cada temporal es vivido por las familias con mucha intranquilidad».

En la campaña electoral de 2018, el gobierno municipal anunció el Pla Edificant para la remodelación integral de los diferentes colegios públicos. «Nos prometen que las obras van a comenzar casi cada año», lamentan. Paradójicamente gracias a unas goteras, se levantó parte del techo saltando todas las alarmas entre los padres. Y se confirmó la existencia de «una viga metálica desplazada medio metro y de vigas de madera bastante deterioradas».

Este año, el ayuntamiento les aseguró a finales de mayo que el colegio «no corre peligro apuntalando la zona comprometida» y prometió que en septiembre empezarían las obras, y los alumnos se reubicarían en barracones. «Y ahora, después de un mes de silencio absoluto, nos dicen que no hay tiempo. Que arreglarán la parte del techo en peores condiciones y que en enero se reubicará a los alumnos en barracones».

Los padres «ya no pueden consentir que se le den más ‘largas’. No podemos aguantar más tras tantos años de mentiras. No hemos visto ningún documento escrito que garantice la seguridad del edificio, no sabemos cuanto más aguantará el techo sin ceder, pero lo que tenemos claro es que, sin garantías, nuestros hijos allí no van a volver a las aulas».