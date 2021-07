Salud Pública estalla frente a la actitud de jóvenes irresponsables

Lo que no consiguieron ni las Fallas ni la Semana Santa, lo pueden lograr San Juan y el fin de curso. La incidencia de contagios de Covid ha abandonado la fase de estabilidad en la que llevaba embarcada desde hace aproximadamente tres meses. El incremento de la movilidad se ha traducido en una mayor circulación del virus, lo que llevó ayer a las autoridades sanitarias a arremeter con dureza contra aquellos jóvenes (y sus padres) irresponsables. La Ribera ha pasado de detectar uno o dos contagios diarios a hallar entre veinte y cuarenta positivos, según detallaron a Levante-EMV fuentes del área de Salud Pública.

Las reuniones sociales y fiestas en las que participan algunos jóvenes centran ahora todas las preocupaciones: «Nos encontramos situaciones que no deberían producirse. Es incompresible que el día 23 de junio, por San Juan, una chica joven se encuentre mal, con algunos síntomas leves, y decida irse de fiesta. De cada positivo nos encontramos con demasiados contactos estrechos, lo que dificulta el rastreo», detalló Salud Pública.

Como ya ha ocurrido con anterioridad, el mensaje se ha entendido de forma errónea. Relajar restricciones no implica que el virus haya desaparecido y, por ende, que deban olvidarse todas las recomendaciones que la población conoce desde hace más de un año. «El peligro ahora se encuentra en que la gente joven se confíe demasiado, que piense que seguramente sean asintomáticos y que no tienen riesgo. Nunca sabemos cómo va a reaccionar en cada persona. Además, también deben ser conscientes de que, seguramente, sus padres todavía no han completado la pauta de la vacunación y, por tanto, todavía son vulnerables. Algunos están siendo demasiado temerarios», insistieron las autoridades sanitarias.

Esta situación se ha traducido en un incremento considerable de los contagios en la comarca, donde en las últimas jornadas se detectan entre veinte y cuarenta positivos diarios, frente a los dos como máximo que se producían hace apenas dos semanas.

Por localidades

Los datos por pueblos así lo reflejan. En Alzira, por ejemplo, Salud Pública ha confirmado dieciséis positivos en los últimos quince días, lo que sitúa a la capital de la Ribera Alta en una incidencia acumulada de 35 casos por cada cien mil habitantes. El índice de contagios es prácticamente el doble en Cullera, donde los quince positivos detectados suponen una incidencia de 69/100.000.

Por encima se encuentra Carlet, cuyos 15 contagios representan una tasa de 94,74 casos por cada cien mil habitantes. En Guadassuar, por su parte, en catorce días se han detectado siete positivos, lo que supone una incidencia acumulada de 116. Otra localidad donde también han crecido los contagios es l’Alcúdia, cuyos veinte casos equivalen a una tasa de 164 por cada cien mil habitantes, es decir, se encuentra en el escalón previo al máximo riesgo. Quien sí sobrepasa este umbral es Alcàntera, donde la conselleria de Sanitat ha detectado un brote con once casos.

Las autoridades sanitarias y municipales insistían ayer en que, de mantenerse la tendencia, regresarán las restricciones.

Cuando las autoridades sanitarias hablan de irresponsabilidad, lo hacen en su significado más amplio. Por un lado, por el comportamiento imprudente de aquellos se reúnen de forma sistemática con multitudes, pero también por los que, a continuación, desoyen a las autoridades sanitarias cuando se detectan casos de coronavirus. «La gente nos está dificultando mucho nuestro trabajo», indicaron al respecto fuentes de Salud Pública, que prosiguieron: «Ya se comenta que si te llaman un número largo, no lo cojas, porque es del centro de salud. Si descuelgan el teléfono, algunos se apresuran a decir que no estaban en determinado sitio o con determinados amigos, pese a que son varios los que así lo apuntan. Parece ser que lo único que importa ahora es irse de vacaciones y no les importa si se llevan el virus en la maleta, algunos incluso alegan que queremos practicar retenciones ilegales. Es el colmo, también tienen derecho a descansar ya de una vez los sanitarios».

Al respecto, también incidieron los ayuntamientos de la comarca, que recordaron la obligatoriedad de cumplir el periodo de aislamiento durante diez días tras ser considerado contacto estrecho de un positivo, incluso cuando la prueba PCR ofrece un resultado negativo. Igualmente, insistieron en recomendar a la población el uso de la mascarilla al aire libre, pese al fin de esta restricción.

Por lo que respecta a la vacunación, está previsto que esta semana quede cerrado el grupo de edad de mayores de cincuenta años, mientras que la siguiente se completarán los de sesenta a sesenta y cinco que con la segunda dosis de AstraZeneca.