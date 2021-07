El hospital reduce listas de espera al realizar pruebas TAC los domingos

La unidad de Radiología del Hospital Universitario de la Ribera ha empezado a citar los domingos a pacientes para realizar pruebas diagnósticas mediante la técnica de la Tomografía Axial Computarizada, conocida popularmente como TAC. La sustitución de uno de los dos equipos de que dispone el centro por otro más moderno que ofrece mejores prestaciones ha ralentizado en el último mes la realización de este tipo de pruebas. El nuevo TAC está operativo desde el lunes y la dirección del hospital ha activado estas citas en jornadas festivas, que han causado sorpresa a algunos pacientes, como forma de recuperar el tiempo perdido y evitar demoras.

Fuentes del hospital de Alzira señalaron que la realización de TAC los domingos es algo «puntual» que responde a ese intento de recuperar el tiempo en el que únicamente ha estado operativo uno de los equipos, ya que los trabajos de desmontaje del dispositivo que se sustituía, la instalación y el calibrado del nuevo se han prolongado durante un mes.

Las mismas fuentes señalaron que aquellos estudios o pruebas diagnósticas urgentes se han seguido haciendo en el equipo que seguía operativo, mientras que las que no tenían esta consideración se han dejado a la espera de que entrara en servicio el nuevo, que va a permitir una mejor exploración del paciente. Éste entró en funcionamiento el lunes y el hospital ha empezado a llamar esta misma semana a pacientes para que acudan a someterse a esta prueba diagnóstica ya este domingo. No ha trascendido ni durante cuánto tiempo ni cuántos pacientes han sido citados en este proceso extraordinario, si bien desde el hospital incidieron ayer en que se trata de un asunto puntual con el objetivo último de que no se genere «ningún tipo de demora» en este proceso de renovación de equipos. También señalaron que el servicio de citas no ha recibido ninguna queja de pacientes convocados para realizar un TAC el domingo y que solo en algunos casos han preguntado por el motivo y al recibir la explicación lo han entenido.