Un PSOE NECESSARI PER A aLZIRA

El PSOE ha tingut a Alzira la possibilitat de governar, tant en solitari com en coalició, però sempre donant passos en positiu per tal d’aconseguir tot allò que millore el dia a dia del conjunt de la ciutadania. Som una ciutat amb 45.000 persones, cosa que fa que no totes i tots pensen com nosaltres, i no obstant això, ens sentim satisfets per l’exemplar comportament dels ciutadans que respecten, reconeixen i posen en valor tot el que es va materialitzant amb l’única finalitat de facilitar la vida al conjunt de veïnes i veïns.

Hem deixat darrere dos anys de legislatura i seguim cada dia amb la mateixa energia, il·lusió i força per a materialitzar tots els projectes que van sorgint i aquells que necessàriament precisen de més d’una legislatura, bé per la seua complexitat, bé, perquè no dir-ho, pel seu elevat cost.

Del 2015 al 2019 el PSOE va realitzar una tasca importantíssima en el govern d’Alzira amb la materialització de nombrosos projectes. Hui podem gaudir i sentir-nos orgullosos perquè formen part de totes i tots.

Encara queden dos anys per a la finalització d’esta legislatura i, per tant, molt pel que seguir esforçant-nos. Projectes han hagut, hi han i seguiran sorgint, i des del PSOE Alzira seguim amb molta vitalitat per a afrontar tot allò que siga en pro del benefici col·lectiu.

Els socialistes defensem que el canal interceptor de les Basses és un dels projectes que afavorix a una part importat del veïnat, el que viu en zones inundables, i que es veu abocat a patir inundacions. La segona fase, ja prevista, farà realitat que l’aigua dels barrancs no acabe dins dels entramat urbà.

Per a nosaltres és necessari el condicionament del sostre del pavelló Fontana Mogort, instal·lacions utilitzades per nombrosos esportistes que s’han vist abocats a no poder fer ús del recinte per la perillositat d’enfonsament del sostre. Ara serà una realitat la seua reparació i el pavelló continuarà sent una de les diverses alternatives per a la pràctica de l’esport en la ciutat.

Amb la recuperació del llavador de l’Alquerieta, un edifici emblemàtic que ara pot ser visitat. Gràcies el Govern d’Espanya, el Pla Nacional Turístic Xacobeo contempla intervencions per a rehabilitar la muralla i la Casa Reial d’Alzira, amb un pressupost de 400.000 i 2,3 milions respectivament.

Amb molta tenacitat hem conseguit la consolidació de la gespa del camp de futbol Luis Suñer, convertint la instal·lació en tot un referent per a la pràctica del futbol inclòs per a equips de Primera Divisió que han posat tota la seua atenció en l’estadi alzireny.

Des del govern, nosaltres hem impulsat el programa Bono Social de l’autobús urbà que afavorix a més de 6.000 alzirenys, amb rendes més baixes, que els permet viatjar de manera gratuïta els 365 dies de l’any.

Referent al medi ambient s’ha estalviat aigua amb la transformació dels espais verds al substituir per gespa artificial la gespa natural de les rotondes.

Una de les nostres prioritats ha sigut aconseguir la potabilització de l’aigua de l’aixeta. Per a que els alzirenys disposem d’aigua de qualitat i totalment apta per al consum humà, cosa que possibilita un estalvi de prop de 900 euros anuals per família.

Els socialistes hem demostrat en els nostres 142 anys d’història que es possible avançar, modificar lleis per afavorir a la ciutadania, prosperar i donar passos d’acord amb el temps actual, entendre els interessos socials i posicionar-nos a favor dels més vulnerables. Eixa ha sigut, és i serà la nostra filosofia i ens motiva treballar des del municipalisme, ja que tenim clar que hi ha que treballar colze a colze amb el teixit associatiu i productiu de la nostra ciutat, cosa que ens compromet a estar oberts i amb contacte amb la societat actual per tal d’escoltar i actuar.