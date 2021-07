«Terminator» en el raval

En el estadio municipal jugué varios años a Balonmano con la O.J.E., a fútbol con el Algemesí C.F. y también Racing de Algemesí.

El concejal de Deportes junto a la regidora de Educación vuelven al ataque demoledor «Terminator–Destino Oscuro (2019). Pues sí, que destino más oscuro para este barrio de Algemesí, que están dejando aislado, sucio y sin vida propia, destruyendo instalaciones públicas como la que pretenden ahora del velódromo municipal, o el abandono de la piscina, inactiva desde de la constitución del gobierno de izquierdas formado en 2015.

Ahora tienen la osadía de decir que van a habilitar nuevas áreas de recreo que ayuden a recuperar el barrio del Raval, que lleva 6 años dejado de la mano de Dios, con unas calles sucias, jardines y viviendas abandonadas y llenas de basura.

Para habilitar este espacio solo hay una solución, que es retomar el proyecto de soterramiento de las vías y abrir su paso a pie de calle, tanto para personas como para vehículos, volviendo a poner en marcha la piscina, manteniendo y promoviendo las actuales y nuevas instalaciones deportivas, creando un Centro Social, para promover la cultura, música, canto, juegos etc.

Derribar el actual velódromo no va a solventar los problemas, aparte de lo que costaría hacer uno nuevo, más de 2.000.000 de euros, sin contar proyectos y los gastos de demoler las casas y el velódromo, que está catalogado como uno de los mejores de Europa por su construcción, peraltes y su buena ejecución arquitectónica. Estamos viendo todos los días como cada vez se están, remodelando más velodromos y también construyendo nuevos, potenciando el ciclismo de pista, deporte que cada vez tiene más adeptos incluiso en los Juegos Olímpicos. Podemos ver cómo se están restaurando en Ontinyent, Novelda, Jumilla, Mataró, San Sebastian de los Reyes, etc. por no hablar del de Río con un coste de más de 28 millones.

Las actuales instalaciones se construyeron sobre los terrenos adquiridos el 3 de febrero del año 1955 por el Alcalde D. Salvador Castell Frasquet, cediendo estos terrenos para la construcción del velódromo el 10 de mayo de 1974 el alcalde D. Manuel Rico Huguet. Posteriormente, el 14 de enero de 1975, el alcalde D. Vicente Revert Domingo cedió la ampliación de terrenos; D. Juan Ferrer Pous, presidente del Club Ciclista, encargó obras de vestuarios a Construcciones Rubio el 16 de abril de 1980 por 486.000 pesetas y, por último, D. Joan Girbés Masiá, con una gran visión de futuro, contrató la 2ª y 3ª fase de las otras instalaciones el 17 de febrero de 1982.

Nuestro Club Ciclista de Algemesí, con licencia desde hace 89 años y número V25, fue registrado por la Federación Española de Ciclismo el 23 de febrero de 1932. Durante varias décadas ha utilizado estas instalaciones con entrenamientos y celebración de campeonatos autonómicos y estatales. En los últimos años, la Federación de Ciclismo ha solicitado permiso para utilizar las instalaciones para entrenamientos y no ha recibido respuesta, únicamente han respondido para la celebración de pruebas oficiales. Claro luego se dice que apenas tiene uso, pero evidentemente sino se da autorización, no se puede utilizar.

Yo quiero hacerles una reflexión, que es dónde mejor van a estar nuestros jóvenes que haciendo deporte en cualquiera de sus variedades, leyendo, pintando, iniciándose en la música, la danza etc. Todo esto hará que el día de mañana sean personas formadas ya que el deporte y la cultura hacen grandes personas.

Si quieren ampliar las instalaciones educativas pueden utilizar los terrenos de la finca Roja, cuya situación es demoledora, como si hubiese pasado un bombardero. En mi época de alcalde ya se pidió la demolición de estas instalaciones y otro uso, puesto que por tres veces fueron reformadas y restauradas por el IVVSA, habiendo efectuado una inversión en total de cerca de dos millones de euros.

Les pido al regidor de Deportes y a la de Educación que valoren y piensen en sus decisiones para acertar en habilitar este barrio, fomentar el deporte, la cultura y también el ocio; sin pensar en la destrucción masiva de todo lo construido durante muchísimas décadas y no fomentemos un destino oscuro al barrio del Raval.