Junio acaba con más calor y el doble de lluvia de la que sería normal en Sumacàrcer

La Ribera despide junio tras registrar temperaturas más altas de lo normal y un superávit de lluvias desigual que alcanza en Sumacàrcer el repunte más acusado con un 121 %, lo que permite calificar el mes como muy húmedo en esta zona de interior mientras que en el resto de la comarca el balance climático publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) define junio como húmedo e incluso como normal en algunas zonas en las que el régimen de lluvias apenas varía respecto del período de referencia 1981-2010 que marca los registros que se consideran habituales.

Los 42,8 l/m2 acumulados en el observatorio de Sumacàrcer duplican los 19,4 l/m2 que se considerarían normales en esta localidad en base al promedio histórico, lo que se traduce en un superávit del 121 % y una de las mayores anomalías pluviométricas del mes en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde Alcalà de Xivert encabeza el ránquing con una superávit del 216 % tras un acumulado de casi 70 l/m2. Aemet ha definido el mes como cálido y húmedo en el conjunto del territorio valenciano, donde el superávit medio de lluvia es del 24 %.Un análisis más pormenorizado de las precipitaciones acumuladas revela que junio ha sido húmedo en un 70 % del territorio, muy húmedo en el 14 % y normal en el 16 %.

La fotografía de la comarca de la Ribera se ajusta a grandes rasgos a esa distribución en el mapa autonómico ya que, en base a los datos de los diferentes observatorios que conforman la red de Aemet, los registros de lluvia tampoco son ni mucho menos uniformes.

Precipitaciones desiguales

Los 19,8 l/m2 acumulados en Carcaixent representan un superávit del 33 % ya que el promedio histórico señala que el registro normal en junio es de 14,8 l/m2, mientras que los 19,6 l/m2 recogidos en Polinyà de Xúquer representan una animalía de + 6 %, que equivaldría a un registro normal en base a los datos de referencia del período 1981-2010.

Se da la circunstancia de que el observatorio de Sumacàrcer registra este superávit del 121 % después de presentar en el mes de mayo anterior el déficit de lluvias más acusado de toda la comarca con un 39 %, como ya informó Levante-EMV. En el balance de la primavera climática, que comprende los meses de marzo, abril y mayo, este mismo observatorio arrojaba un superávit del 29 % en base a los datos publicados por la delegación territorial de Aemet.

Por lo que respecta al balance de temperaturas, que en conjunto lleva a los técnicos a definir el mes de junio como cálido, la estación de Polinyà es la que ofrece en la Ribera la mayor anomalía con una temperatura 0,8 º C más alta de lo que sería normal tras marcar una media de 22,7 º C, mientras que los datos del observatorio de Carcaixent reflejan una temperatura 0,6 º C superior a la que se consideraría la habitual en este período y los de Sumacàrcer revelan una anomalía térmica de + 0,2 º C.

37º C de máxima

Este observatorio que forma parte de la red de Aemet ya marcó en mayo la anomalía térmica mas acusada de toda la Comunitat Valenciana con una temperatura media casi 2 º C más elevada de lo que se consideraría normal en base al promedio histórico.

Por otra parte, en el análisis de junio, Sumacàrcer también alcanzó el día 27 la temperatura más alta registrada en la Ribera en todo el mes con 37 º C, solo superada por los registros que ese día marcó el mercurio en Xàtiva (37,7 º C) y Ontinyent (37,4º C).

Un tórrido domingo por encima o cerca de los 40 º C

Sumacàrcer superó en la tórrida jornada del domingo los 40 º C y marcó con 40,5 una de las temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana, aunque fueron muchos los observatorios de la Ribera que se quedaron cerca de esa barrera. La recopilación de datos realizada por Meteo Alberic señala que las estaciones que la red de Inforatge tiene en el parque de l’Alquenència de Alzira y Alberic alcanzaron 39,9 º C, y 39,8 º se registraron en Càrcer y Carcaixent, mientras que 39,6 se alcanzaban en la Pobla.