Preocupació a Alzira: els contagis es doblen en tan sols quatre dies

Estem davant unes xifres que la regidora de Sanitat d’Alzira ha valorat com a preocupants: «El més alarmant és que en 4 dies, des del dijous dia 5, hem duplicat els casos actius i hem duplicat la incidència acumulada. Cal que complim estrictament les mesures de seguretat perquè ens juguem també una campanya de vacunació sense incidents».

No obstant això, en este moment en que continuen augmentant els contagiss, també ho fa el nombre de persones vacunades. Sanitat preveu administrar més de 451.000 dosis de la vacuna contra la Covid-19 esta setmana. Al Departament de Salut de la Ribera li corresponen més de 19.000 dosis, que s’administraran als deu punts de vacunació massiva habilitats a la comarca: el Llar dels Jubilats d'Alberic, l’Àgora Jove de L'Alcúdia, la Sala Rex d'Algemesí, el Centre de Salut d'Alginet, el Casal Fester d'Alzira, el Pabelló Esportiu de Benifaió, el Magatzem de Ribera de Carcaixent, el Teatre Giner de Carlet, el Saló Multiusos de Cullera i l’Antic Mercat d'Abastos de Sueca

La major part de vacunes aniran destinades al grup de 49 anys per a segones dosis i de 30 anys per a primeres dosis. A més, del total de vacunes, 159.000 dosis seran d’Astrazeneca per completar la pauta amb les persones majors de 60 anys. Pel que fa a la ciutat d’Alzira, esta setmana estan citades les persones de 60 a 65 anys per a la segona dosi d’AstraZeneca. I continua la vacunació de les persones entre els 30 i 39 anys.

El Departament de Salut de la Ribera cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. «És molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP», destaca Alós.